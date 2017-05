La multisectorial se reúne el 30 de mayo

La fecha surgió tras el diálogo que mantuvieron concejales del oficialismo con integrantes de ATE

Concejales del bloque Villa María para la Victoria se reunieron con miembros de ATE para dialogar sobre la situación de la Fábrica de Pólvoras y definieron que se realizará un encuentro multisectorial el 30 de mayo próximo, a las 19.30, para abordar el tema.

“Desde el gremio nos plantearon la problemática de la Fábrica, que no produce la cantidad que debería, que ven peligrar la fuente de trabajo porque hay muchos contratos que se vencen en diciembre y tienen temor porque no hay señales claras; el interventor no ha visitado la Fábrica. Además, hablamos sobre la importancia que tiene la Fábrica en nuestra ciudad, no sólo para las 500 familias que viven del trabajo directo, sino también por el trabajo indirecto que genera y los millones de pesos que aporta al producto bruto de Villa María, que beneficia al comercio, y que si pasa algo ese dinero deja de volcarse a la ciudad”, afirmó el presidente de la bancada oficialista, Carlos De Falco, tras el encuentro.

“La Fábrica no sólo es importante en el aspecto económico, sino en lo institucional, porque va a cumplir 80 años de existencia y no se puede concebir a Villa María sin ella”, añadió.

“Desde ATE manifestaron la necesidad de hacer una reunión multisectorial en el Concejo, que será el martes 30 de mayo a las 19.30, para que todos los sectores de la ciudad conozcan la situación y entre todos nos interesemos. La idea es que esa multisectorial esté al tanto de la situación y que entre todos la defendamos, cuando digo todos, es sin partidismos políticos, como una política del Estado municipal que abarca a todos los partidos y a todos los sectores”, remarcó.

“Breguemos para que el Gobierno nacional ponga en marcha la Fábrica como estaba en años anteriores, porque necesitamos que funcione”, finalizó.

Villa María adhirió a Municipios en Acción

Por otra parte, De Falco aclaró que la Municipalidad de Villa María ya adhirió al programa nacional Municipios en Acción, tal como lo pedían los concejales Karina Bruno y Omar Coutsiers, de Juntos por Villa María.

“Nosotros teníamos conocimiento de que el Ejecutivo local estaba trabajando en la adhesión a dicho programa, cuando los concejales presentaron el proyecto pidiéndola, me interioricé y supe que la carta de adhesión ya estaba firmada días antes. Por lo que este proyecto no tiene ninguna razón legal dado que el municipio ya firmó la carta y está adherido, ya se han designado a los responsables y se ha cumplido con todas las normativas que el Estado nacional requiere en la carta de adhesión, que contiene los objetivos que se detallan en los fundamentos del proyecto”, señaló.

Finalmente, el concejal dijo que la Nación no especifica que esa carta de adhesión deba ser ratificada por el Deliberante.