La Municipalidad sale a retener las bici-motos por no estar autorizadas

Lo anticipó Rafael Sachetto a EL DIARIO. Dijo que no son bicicletas porque tienen motor y que como motovehículo no cumplen ninguna normativa

El municipio retendrá las bici-motos, un vehículo que cada vez se utiliza más en Villa María. Así lo anticipó el secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Rafael Sachetto.

Es la primera vez que el Gobierno toma una decisión respecto a estos rodados. “Hay cada vez más y retendré a todas”, confirmó el funcionario a EL DIARIO.

Argumentó que “no es una bicicleta porque tiene motor”, y ratificó que se trata de un motovehículo por lo que entonces “tiene que cumplir con todas las exigencias, como contar con tarjeta verde, licencia de conducir y respetar todas las normas”.

Además, el integrante del Gabinete de Martín Gill subrayó que “no pueden conducir los menores” y que sin embargo se observan “a muchísimos menores” de edad a bordo de las mismas.

“Son vehículos que tienen un motor de una cilindrada que genera una velocidad importante”, advirtió.

“No están homologados, no podrían tener tarjeta verde, no pueden tener licencia de conducir, es exigible el casco y el cumplimiento de toda la normativa de tránsito y no cumplen ninguna”, enunció. Y agregó que “ni siquiera la estructura peso-potencia tiene relación, porque son cuadritos finitos con un motor importante”, a la par que apuntó que “el sistema de frenos no pasaría una Inspección Técnica Vehicular (ITV)”.

Las bici-motos hace ya un par de años que circulan por las calles de Villa María, pero en los últimos meses su presencia claramente se acrecentó, y es común cruzarse con este tipo de rodados, que en su mayoría son utilizados por varones jóvenes.

Ante la consulta de este diario, Sachetto descartó que haya un vacío legal sobre el tema y confirmó que se saldrá a retenerlos para evitar su marcha.

Algunos cuatriciclos

Por otra parte, aseguró que hay cuatriciclos que sí están autorizados para la conducción urbana.

Esto es porque “vienen homologados de fábrica” para ese fin, pero aclaró que otros cuatriciclos no pueden hacerlo, “fundamentalmente los que no tienen condiciones de seguridad, como espejos o guiños”.

Los willies, ahora en otro tramo costero

Con las medidas adoptadas en la costanera durante los fines de semana, que involucran peatonalización y vías de una sola mano, grupos de motociclistas hacen ahora sus maniobras en el sector de la ribera al que no llegaron las medidas, como el tramo que involucra el detrás del Sport Social Club. Por allí se ven numerosos varones que hacen willies y circulan de manera muy imprudente.

Sachetto admitió que se presenta esta circunstancia en esa área y aseguró que están trabajando para evitarla. “Es un grupo de entre 30 y 40 motos. Hemos hablado con la Policía porque en ese sector pasan otras cosas también, no solo hay una cuestión vial”, declaró el funcionario a EL DIARIO.

Reflejó que “como Estado hay que actuar ante lo que implica un riesgo para terceros y también para el propio conductor”. En ese marco precisó que “hay operativos que son de ordenamiento y tienen que serlo, porque se trata de cuidar a terceros, como los operativos blancos, en donde no es el norte labrar actas”.

En la costanera, según afirmó, se llevan a cabo medidas con ambos criterios. No obstante, admitió que ocurren estos cuadros, el de motociclistas que migran hacia otros tramos. Y confirmó que son los que más evaden: “Los automovilistas no dan una vuelta en U para eludir un control”, ejemplificó.