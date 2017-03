La noche se viste de clásico

Desde las 22.15, Alem y Alumni animarán su primer enfrentamiento en el año en Plaza Ocampo, en el partido que cerrará la segunda fecha del Torneo Apertura

El segundo capítulo del fútbol local tendrá un cierre por demás atractivo esta noche en Plaza Ocampo, con una nueva edición del superclásico entre Alem y Alumni.

El cotejo, que dará inicio a las 22.15 (a las 20.30 jugarán las reservas), contará con el arbitraje de Juan Ferreyra, de AVAF, quien sostendrá su primer clásico en su carrera, y estará acompañado por Federico Urunde y Manuel Villagra.

El clásico de hoy, en tanto, contará con diferentes particularidades, que permite pensar en uno de mayor expectativa deportivas de las últimas ediciones ante el poderío que pondrán ambos conjuntos en el campo de juego de la “Placita”.

En ese sentido, el técnico de Alem, Pablo Suárez, a sabiendas que no tendrá acción el próximo fin de semana por el Federal C, dispondrá en cancha un once titular de relieve, prácticamente similar al que viene utilizando periódicamente en el certamen nacional; a los cuales se agrega la presencia del defensor Martín Artico y, muy posiblemente, el debut del atacante bicampeón con Argentino, Rodrigo Manuel Márquez (anoche se definía la habilitación de pases).

El León, además, buscará dejar atrás las dos caídas consecutivas en el plano nacional y retomar a la senda de la victoria, ya que en la Liga debutó con un empate (1-1) con Española.

Por el lado de Alumni, el DT Germán Vicario utilizará prácticamente el mismo once titular que venció 2 a 0 de local a Argentino en el debut, cuyo rendimiento, pese al poco tiempo de preparación (el Fortinero fue el último equipo que arrancó con la pretemporada), lo dejó muy conforme al técnico. Entre el once titular, sobresale la presencia del delantero Federico Figueroa, de reciente pasado por el tricolor.

El conjunto albirrojo jugará con la posibilidad de quedar como único líder en caso de lograr la victoria, teniendo en cuenta que llegará a los seis puntos, alcanzando la línea de Universitario, que todo parece indicar que perderá los puntos ante la protesta que presentó River por la indebida inclusión de un jugador en la primera fecha.

Por último, vale remarcar que el clásico esta vez contará con un intercambio de realidades, porque hoy por hoy es Alem el que está animando simultáneamente un certamen nacional; mientras que Alumni, en este primer semestre, únicamente competirá en el plano local, dentro de una planificación con vistas al próximo Federal B.

Federal C: los cruces se conocerán jueves o viernes

Desde el Consejo Federal de AFA confirmaron oficialmente, tras un diálogo telefónico con un periodista de nuestro medio, que el próximo fin de semana no habrá actividad y que los cruces de los octavos de final se conocerán entre jueves o viernes; además, se notificó que para el armado de los cruces se tendrán en cuenta diferentes ítems, pero principalmente será la cercanía geográfica.

Por lo que, todo hace indicar que Alem tendría como rival a Banda Norte de Río Cuarto, aunque habrá que esperar hasta la confirmación oficial. Además, la primera instancia eliminatoria contará con la presencia de Almirante Brown de Malagueño, Deportivo Colón de Colonia Caroya, Olayón de Cruz del Eje y Rivadavia de Villa Carlos Paz (mejor tercero).

En 4tos. de final, en tanto, esperan los cinco equipos que ganaron sus zonas: General Paz Juniors, Atlético Carlos Paz, Atenas de Río Cuarto, Toro Club de Moldes y EMFI de Bialet Massé.