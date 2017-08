Concejo Deliberante - Fin de la concesión del servicio de agua y cloacas

La oposición pedirá que se trate la ampliación de la comisión receptora

Debido a la cercanía del final de la concesión para la Cooperativa, la minoría quiere discutir la posibilidad de que los concejales integren la comisión que recibirá la documentación relacionada a la prestación del servicio

La concejala Nora Landart pedirá esta semana que se incorpore para el tratamiento en comisión, un proyecto presentado días atrás por el bloque Juntos por Villa María relacionado con la extinción de la concesión del servicio de agua para la Cooperativa 15 de Mayo.

Los concejales de la bancada de la minoría presentaron un proyecto mediante el que se le solicita al intendente Martín Gill ampliar la Comisión de Recepción del servicio público de provisión de agua potable, desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales, creada por decreto el 30 de junio pasado.

“Si bien el decreto tiene fecha 30 de junio, recién pudimos acceder en los últimos días de julio, por eso presentamos este proyecto y ahora pediremos que se incorpore en comisión, en función de que el tiempo corre”, explicó Landart.

“Nos vimos en la necesidad de presentar este proyecto porque el intendente previó la creación de una comisión para la recepción provisoria de la documentación, compuesta por nueve miembros del Ejecutivo, entre funcionarios y técnicos que dependen de las áreas específicas, bajo la dirección del jefe de Gabinete. Entendemos que si bien cuando el proyecto del Ejecutivo sea remitido al Deliberante nosotros disponemos de tiempo, tratándose de un tema de tanta relevancia, podía asumirse la posibilidad de ampliar este espacio de análisis y de discusión desde el comienzo del proceso”, señaló.

“Por eso le pedimos al intendente que amplíe esta comisión y que garantice, al menos, la participación de un concejal de cada bloque con representación en el Concejo Deliberante, decimos al menos un concejal porque entendemos que hay organizaciones especializadas en la temática o con trayectoria en la investigación que también podrían estar haciendo un análisis o aportando ideas”, agregó.

“El contrato de concesión vigente establece que en caso de extinción se realizará una recepción provisoria y una definitiva del servicio, con un plazo no mayor a 90 días entre una y otra, porque hay que prepararse para recibir ese servicio, saber dónde compra los insumos, cuántos empleados tiene, los compromisos asumidos, etcétera. La comisión tiene la función de hacer esa recepción provisoria del servicio, que entiendo que incluirá la recepción de documentación, y de todos los elementos que hacen al mantenimiento y prestación del servicio, desde la cantidad de trabajadores, condiciones, empresas subcontratadas, porque hay que saber de qué se tiene que hacer cargo el que vaya a hacerlo, pero en ningún momento dice que la comisión debe estar integrada sólo por representantes del Ejecutivo”, afirmó la edil.

“Entonces, estamos de acuerdo en que esta transición se encuadra dentro de los límites establecidos por el convenio, pero no podemos desconocer que las características de al menos una de las prestaciones, como es la de la planta depuradora de residuos cloacales, se ha dado en una situación de irregularidad, se le ha cobrado a la gente por un servicio que efectivamente no se prestaba como corresponde, y a esto no lo dice la oposición, sino que ha sido reconocido por el propio jefe de Gabinete (Héctor Muñoz) ante medios de la ciudad en junio pasado. Además, la Cooperativa 15 de Mayo se ha negado sistemáticamente a lo largo de los últimos 15 años a entregar balances a quienes tenemos la responsabilidad de controlar los actos de gobierno y los convenios que celebra con las entidades, necesarios para controlar los incrementos que se le aplicaban a los ciudadanos. Por lo tanto, es un proceso que va a enriquecer la propuesta final si podemos participar desde el comienzo en esta comisión”, remarcó.

“Al ampliar la comisión, podremos saber cuáles son los estados contables, la prestación del servicio, el mantenimiento, el personal. En ningún lado dice que la comisión debe estar integrada exclusivamente por personas del Ejecutivo, por eso le pedimos que la amplíe, en el marco de un Gobierno Abierto y transparente, que la amplíe, porque la documentación que recepcionará es a la que no tuvimos acceso, ni en el Gobierno anterior ni en lo que lleva éste”, insistió Landart, que recordó que la propuesta requiere mayoría agravada en el Concejo para ser aprobada.

“Esta semana pediremos la incorporación del tratamiento en comisión porque los plazos de discusión son acotados”, finalizó Landart.