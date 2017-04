La oposición recibió a la Asamblea

La audiencia había sido solicitada por la entidad a ambos bloques para dialogar sobre el vencimiento de la concesión del servicio de agua que tiene la Cooperativa 15 de Mayo

El bloque de la minoría recibió ayer a miembros de la Asamblea contra la Corrupción y la Impunidad en el auditorio Eva Perón del Concejo Deliberante. Del encuentro participaron todos los ediles de la bancada, excepto Gustavo Bustamante, el presidente de la Asamblea, Manuel Sosa, y otros seis miembros de la entidad.

La reunión respondió al pedido de audiencia que Sosa había cursado a principios de este mes tanto al bloque de la oposición como a la bancada oficialista, para dialogar sobre el final de la concesión del servicio de agua y cloacas a la Cooperativa 15 de Mayo, en septiembre próximo.

“Nos centramos en el tema de la Cooperativa y nos comentaron que consideran que es necesario que se establezca una cooperativa de usuarios, que sería beneficioso porque se trata de una organización solidaria y sin fines de lucro”, informó la presidenta del bloque Juntos por Villa María, Karina Bruno, a la salida de la reunión.

“Entendemos que es sumamente necesario articular la participación del usuario en el modelo que se elija de aquí en adelante, cuando finalice el contrato de concesión para la prestación del servicio de agua y cloacas. Vamos a analizar en el bloque las figuras jurídicas y los mecanismos para llevarlas adelante”, agregó.

“Un aspecto fundamental es analizar también la opinión de otros sectores sociales de Villa María para establecer cuál entienden que debe ser el mejor mecanismo, más allá de lo que proponga el Ejecutivo sobre lo que quiere hacer con la concesión del servicio”, señaló.

“Ahora va a comenzar el trabajo de bloque para realizar una ronda de consultas y también para analizar las figuras jurídicas que se puedan aplicar”, reiteró, y aclaró que aún no está definido con quiénes serán esas consultas, pero afirmó que será “con todos los sectores de la sociedad civil”.

“Receptamos todas las sugerencias de la Asamblea y estamos dispuestos a trabajar en conjunto para obtener la mejor prestación de servicio de agua y cloacas, teniendo en cuenta la calidad del agua. Vamos a seguir comunicados, y seguramente tendremos más reuniones”, indicó Bruno.

“También vamos a ver qué se ha hecho hasta ahora, porque hay que distinguir lo que se viene haciendo con lo que es la futura prestación del servicio. Pero lo prioritario es ver cómo establecer un mecanismo de participación del usuario en forma concreta y qué opinión hay en la sociedad civil acerca de cómo debería ser la prestación del servicio”, concluyó.

Por ahora, no

El presidente del bloque Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, afirmó que por ahora no está prevista una reunión con la Asamblea para tratar este tema.

“Nosotros tuvimos varias solicitudes de reunión de personas o instituciones por la prestación del servicio de agua y cloacas, pero en este momento estamos en una etapa en la que hacemos un análisis de un montón de situaciones que se generan con el fin de la concesión de este servicio, porque todo esto tiene muchas aristas”, señaló.

“Todavía falta un tiempo para el fin de la concesión y estamos trabajando, primero, en hacer un cuadro de situación. Posiblemente cuando tengamos una idea más clara nos reunamos con otros sectores, pero por ahora no está prevista una reunión, lo que no significa que no se vaya a hacer alguna”, remarcó.

Al igual que Bruno, consideró que es necesario hacer consultas a otros sectores: “Tenemos instituciones de la Carta Orgánica que consultar, los centros vecinales deberán dar su opinión porque son los que representan a los vecinos”.

“Pero primero hay que tener en claro una serie de cuestiones que como responsables de un Gobierno hay que mirar, somos un Gobierno, con la oposición en conjunto, cada actor tendrá una idea y se verá qué es lo mejor para la ciudad”, finalizó De Falco.