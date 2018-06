La oposición recibió a miembros de la Cooperativa 15 de Mayo

SERVICIO DE AGUA Y CLOACAS – Reunión inesperada en el Concejo Deliberante

Un numeroso grupo solicitó reunirse con el bloque para expresarle sus preocupaciones, los ediles aclararon que para ellos es prioritaria la defensa de las fuentes de trabajo

Autoridades y trabajadores de la Cooperativa 15 de Mayo se presentaron espontáneamente ayer en el Concejo Deliberante, solicitando mantener una reunión con el bloque Juntos por Villa María.

Los trabajadores acudieron a la sede legislativa movilizados por la preocupación o incertidumbre que les generó conocer el dictamen del bloque de la minoría en la comisión interventora del servicio de agua y cloacas.

“Personalmente solicité que de la reunión participaran todos los trabajadores y así lo hicimos para escuchar cuáles eran sus preocupaciones”, contó Nora Landart tras el encuentro.

“El abogado de la Cooperativa, Pablo Longo, planteó la preocupación por nuestro dictamen, por lo que reafirmamos lo que recomendamos allí, que es el defensa y preservación de las fuentes de trabajo y que, de no asumir el municipio la prestación de los servicios, es decir, si no lo van a estatizar y lo van a tercerizar, que lo hagan a través de la economía social. De continuar en manos de una cooperativa, que en el plazo de un año se transforme en una cooperativa de usuarios”, señaló.

“Sostuvimos esta propuesta y consideramos que es la Cooperativa 15 de Mayo el actor ideal para iniciar este proceso, a la vez que entendemos que es una oportunidad para garantizar que el servicio esté custodiado y cuente con la participación de toda la comunidad a través de los usuarios”, indicó.

“Reconocieron un desprestigio de la Cooperativa, algo que también reafirmamos y que estuvo fundado en la anterior gestión con su vinculación con los gobiernos de turno. Valoramos la experiencia de los trabajadores y de los directivos que han asumido la gestión y quieren hacerlo con mayor transparencia, por eso creemos que esta Cooperativa es la que debe transformarse en el órgano promotor de una cooperativa de usuarios, en la que ellos quedarían operativamente al frente por su experiencia”, afirmó.

“Durante la charla recuperamos nuestra iniciativa a ampliar la comisión interventora porque esto permitió un mayor análisis y también rescatamos que en este último tiempo quienes eran empleados de una sociedad anónima son socios activos de la cooperativa”, sostuvo Landart.

“La reunión se desarrolló en excelentes términos y percibí una comprensión de las personas presentes de lo que proponemos”, subrayó.

Sin definiciones del Ejecutivo

“Los trabajadores estaban inquietos o con alguna incertidumbre, en función de eso tomaron la iniciativa de ir a hablar con nosotros y lo hicieron muy correctamente y amablemente”, coincidió Karina Bruno.

“Los recibimos y les explicamos nuestra postura en el dictamen, desde el inicio tenemos claro que lo que hay que preservar son las fuentes de trabajo, no solo por lo laboral, sino por lo calificados que están ellos para lo que hacen. Lo que rechazamos de plano es la intervención de un privado, pero dentro del abanico de posibilidades, la economía social corre con ventaja así como la cuestión de que lo maneje el municipio, aunque lo vemos con una incapacidad de hacerse cargo de la prestación por sí mismo”, puntualizó.

“No sabemos cuál es la figura definitiva que va a adoptar el municipio, hoy hay trascendidos, pero no definiciones del Ejecutivo. Esperaremos a que venga el proyecto con la decisión del Ejecutivo y en función de eso nos expresaremos, pero todas las decisiones que se tomen serán con la preservación del trabajo de ellos por el valor que tiene”, remarcó.

“La reunión fue muy positiva porque se pudo hablar claramente, sin intermediarios, todos asumimos ante ellos el compromiso de bregar por las fuentes de trabajo, pero tenemos que ver lo que manda el Ejecutivo, no podemos adelantar nada si no sabemos lo que van a enviar, esperaremos a ver el proyecto”, reiteró.

“Les dije a los trabajadores de la Cooperativa que no deben olvidar que son socios en igual parte, que eligen una conducción para que administre, pero que los verdaderos dueños son los que trabajan todos los días, por lo tanto no deben dejarse utilizar por conducciones que buscan conveniencias personales. Si ciertas cosas que sucedieron en la anterior conducción y que causaron desprestigio a la Cooperativa no hubieran sucedido, hoy no estaríamos hablando de esto porque el contrato se hubiera renovado”, finalizó.