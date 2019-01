“La problemática requiere del mayor acompañamiento”

Fábrica Militar – Nora Landart aclaró que hasta el momento no fue convocada por ATE

Para la edil de la UCR, el oficialismo espontáneamente debería haber convocado a una sesión especial y no reunirse fuera del Concejo, “parcializando la búsqueda de apoyo”

La edil de la UCR, Nora Landart, consideró que se debería haber llamado a una sesión especial en el Concejo Deliberante para tratar los nuevos despidos de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, como ocurrió en agosto, y no reunirse a dialogar en un ámbito externo. Además, en referencia a lo dicho por el secretario general de ATE, Fernando Mercado, sobre que iba a invitar a los concejales de la oposición para reunirse a dialogar sobre este tema, Landart señaló que hasta el momento no ha sido convocada, a pesar de que cree que necesitan del acompañamiento de todos los actores sociales y políticos de la ciudad.

“Hay un proyecto para reincorporar a los trabajadores que tiene media sanción del Congreso, no creo que haya perdido estado legislativo, pienso que no, y los trabajadores de ATE habían comenzado una ronda de conversaciones con todos los diputados nacionales. Los aportes que pude hacer fue contactarlos con algunos diputados, por lo tanto si ellos iban a retomar esa ronda de conversaciones que iniciaron luego de la media sanción, entiendo que es importante hablar con todos los actores de la vida política local, provincial y nacional”, afirmó la edil.

“Conmigo no se han contactado, pero manifiesto mi total disposición a recibirlos en el Concejo Deliberante porque creo que le aporta institucionalidad a la causa. No entiendo por qué deberíamos reunirnos en la sede del sindicato si el interés de los trabajadores es encontrar el apoyo de los ediles locales, como lo han encontrado en otras oportunidades. Por tal motivo, tampoco entiendo porqué el oficialismo no convocó a una sesión especial, porque el Concejo Deliberante cuenta con todos los mecanismos para preservar la actividad de los ediles y el funcionamiento de la actividad legislativa, esto quedó demostrado en la penúltima sesión del año cuando las mujeres sin techo se hicieron presentes y en forma inmediata se constituyó la Policía de la Provincia, de forma que requirió mediar mi intervención para garantizar el acceso al recinto”, recordó.

“No entiendo por qué es el cambio de posición que han tomado las autoridades del Concejo y por otro lado no termino de entender la actitud de los dirigentes que parcializan la convocatoria y la búsqueda de apoyo a una problemática que requiere el mayor acompañamiento de todos los actores sociales y políticos de la comunidad. Observamos la situación de los trabajadores despedidos, si ponemos eso delante de cualquier situación particular, personal y partidaria, entiendo que todos los que tengamos la disposición de realizar un aporte deberíamos estarlo haciendo”, remarcó.

“Como concejal tengo que brindar el apoyo desde el marco institucional, por eso me sorprendió que no se hubiese abierto el Concejo para recibir a los trabajadores en una reunión. Problemáticas de esta índole no reconocen mezquindades ni partidismos, si bien en el Concejo hay ediles que tienen una posición claramente definida en relación a este tema, no es unánime al interior de nuestro bloque, como se ha demostrado con acciones concretas”, subrayó.

“Lo poco o mucho que los trabajadores y la dirigencia me han solicitado y ha estado dentro de mis posibilidades, he tratado de concretarlo”, agregó.

Acerca de que los dirigentes de ATE dijeron que desistieron de hacer una sesión especial para “poner paños fríos”, Landart opinó: “Los episodios de violencia han sido reconocidos como un exceso y un error por los trabajadores y con ese antecedente previo entiendo que la instancia en el Concejo Deliberante hubiese sido en otros términos”.

“En las situaciones límites los dirigentes tienen que saber establecer el equilibrio y direccionar el reclamo para que no se terminen lamentando daños. Espontáneamente el oficialismo debería haber convocado a una sesión especial por los antecedentes que tenemos en el Concejo, porque se ha hecho por circunstancias de similares características. Desconozco porqué en esta oportunidad no se hizo, pero presumo que las razones de esta inacción seguramente deben obedecer a cuestiones partidarias o de coyuntura política provincial y/o nacional que no me correspondería a mí explicar”, concluyó.