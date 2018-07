Opiniones- Cartas- Debates

Escribe: Antonio Córdoba (COACH INTERNACIONAL EN PNL)

La programación neurolingüística (PNL) fue definida por John Grinder como “el arte de crear opciones”.

Por esto, este proyecto pretende ayudar a ordenar y ubicar a la persona de una manera coherente y objetiva en sus funciones o roles, para generar metas y objetivos realizables y posibles, reales, en pos de su bienestar y felicidad, ya sea de manera individual o colectiva.

En la mayoría de los casos, al hombre de hoy le cuesta encontrar su rumbo en la vida, vive en un mundo irreal, pretendiendo que ese mundo lo asista o le solucione todos los problemas.

En realidad, la solución está en su interior, solo hay que elicitar, extraer esos recursos (psicológicos, emocionales, espirituales). La PNL viene a proporcionar técnicas para crear opciones, para tomar buenas decisiones que mejoren sustancialmente y definitivamente la calidad de vida de las personas.

Propósito

Mejorar la calidad de vida del individuo en alguna o en todas las áreas de su vida: salud, dinero, amor.

Salud: física, psicológica, emocional, espiritual.

Dinero: laboral, administrativo, generar recursos, saber cuándo es suficiente, saber si algo es caro o costoso, expandir su empresa.

Amor: amarse a sí mismo, la pareja, los hijos, los padres, los abuelos, familia, amigos, al prójimo.

Destinatarios

Para todas las personas que quieran superarse, trascender o dejar un legado. Que deseen cumplir su misión en la vida, descubriendo para qué han venido a este mundo. Para eso se debe saber quién es, descubrir cuáles son sus dones y valerse de sus facultades mentales, (herramientas extremadamente poderosas), que lo van a llevar a cumplir sus metas y objetivos para llegar a ser una persona íntegra, logrando así su finalidad cumbre que es ser feliz junto al mundo que lo circunda. El trabajo interno para llegar a la plenitud, es muy profundo y la PNL tiene las herramientas para lograrlo.

Para salir de la zona de confort en la que se está instalado inconscientemente se debe tomar conciencia de las propias deficiencias, y así ser muy eficiente en las decisiones, para que los resultados sean coherentes en el decir, el pensar y el hacer.

Primer paso

Tomar conciencia: solo si se toma conciencia de por qué y para qué se hace lo que se está haciendo, se logrará tener en claro el propósito de vida, o sea: tomar buenas decisiones para lograr las metas y los objetivos que engrandezcan la existencia en todas las áreas: salud, dinero y amor.

Para lograr tomar conciencia se puede apelar o valerse de las nuevas tecnologías que nos ofrece la ciencia o el arte de la PNL. Este nuevo sistema de organización mental proporciona técnicas y herramientas que, a través de un coach, ayudará a dar sentido a la vida, haciendo cambios duraderos o permanentes, logrando así ser la persona que se desea ser.

Hay actos y actitudes inconscientes de las personas que provocan que digan una cosa, piensen otra y hagan otra, no hay coherencia entre el decir, el pensar y el hacer, entonces los resultados son siempre erróneos, se vive de frustración en frustración, de fracaso en fracaso hasta que se genera un desequilibrio o se pierde el rumbo. Así se termina haciendo lo urgente sin tener tiempo para lo importante y es ahí donde las áreas de salud, dinero y amor quedan librados a la suerte o, lo que es peor, en manos de los otros. El resultado: personas tóxicas, inconformes, indecisas, intolerantes, odiosas, carentes de amor, complacientes, que lo único que logran es contaminar a los que le rodean o a los que más quiere. Entonces se refugian en el trabajo, adicciones o lo que ahora está de moda, en una mascota.

Por lo general, cuando una persona hace un repaso de lo que ha logrado en su vida, no puede entender por qué vive como vive, si tiene salud, familia, trabajo, casa, auto, los padres vivos, amigos, no le falta casi nada. Sin embargo no entiende por qué vive cómo vive. La razón es que no sabe ordenarse en su mundo interior, se enfoca en el medio vaso vacío, y sólo desde ahí crea su mundo interior que luego se expande al mundo exterior. Pero sucede que no se puede obviar el medio vaso lleno, porque las cosas positivas también están.

Las personas hemos venido a este mundo para ser felices, entonces hay que tomar la decisión, pedir ayuda, hacer un plan de acción con los recursos que se tienen a través de los conocimientos, experiencias, expectativas, anhelos, deseos, necesidades y así poder determinar cuáles son las metas y objetivos en las distintas áreas y ponerse en acción.

La PNL ayuda a las personas a ordenar su mundo interior para valorarse, aceptarse, confiar en sí mismo, levantar la autoestima, descubrir sus propias capacidades, disfrutar de sus logros, amarse. Pero fundamentalmente a que aprenda y sepa manejar y controlar su mundo interior.

Tiempo

El momento de comenzar es cuando la persona se diga a sí misma que ya no puede seguir así, que necesita un cambio radical en su vida, que merece ser feliz, y que tiene todo para serlo. Este es su tiempo, el tiempo de empezar, la vida se trata de eso, de tomar decisiones, de buscar ayuda, porque si hasta ahora no lo ha logrado solo, es debido a su orgullo, su rigidez, ignorancia, omnipotencia o falta de amor a sí mismo, su obstinación.

Coaching

Puede ser:

-Personal, desde los 12 años en adelante. A toda persona que desee superarse.

-Ejecutivo, desde un quiosco a la gran empresa familiar. Para que la toma de decisiones no afecte a la vida privada y a la salud de la persona.

-Empresarial, a la empresa y su gente. Lograr objetivos que se propone la empresa.

-Deportivo: metas, ser campeón, hacer campeones. Vencer miedos, lograr títulos, disciplinarse, adaptarse.

-Reingeniería mental (cambios radicales). Es cuando una persona o empresa necesita hacer un cambio de 180º.

Algunas nociones para pensar

-Las crisis no van a desaparecer, hay que tomar decisiones.

-¿Qué es la inteligencia emocional? ¿cuál es el objetivo? Ser feliz con uno mismo, y con el mundo que lo circunda.

-Las personas son contratadas por sus habilidades técnicas, pero despedidas por sus problemas emocionales, (se enferman, fracasan, se frustran).

-No sirve tener muchos títulos, mucho dinero o una buena posición, si no se saben procesar las emociones.

-La vida no es lo que pasa, sino cómo se reacciona a lo que está pasando, con qué herramientas se cuenta para transformar una crisis en una oportunidad para crecer en lo personal, en alguna área: salud, dinero, amor.

-Se disfruta poco de lo mucho que se tiene y se sufre mucho por lo poco que falta.

-La esencia de la inteligencia emocional es tener a tus emociones trabajando a tu favor y no haciendo estragos en tu mundo interior y exterior.