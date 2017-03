La Provincia hizo entrega de 300 módulos escolares

Fueron otorgados por el Ministerio de Educación, luego de dos movilizaciones en donde se reclamó esta entrega y el acceso garantizado a la educación gratuita

Durante el fin de semana pasado y el comienzo de ésta, el Comedor Caritas Felices del barrio La Calera hizo entrega de más de 300 kits escolares, que hizo llegar el Gobierno de la provincia.

El 8 de febrero se realizó una primera marcha en donde se negoció un plazo de entrega de los útiles con la Provincia, que no se cumplió: “Hicimos otra marcha el 6 de marzo, por la demora, y finalmente se han entregado casi todos los útiles”, expresó Fabián Bizzarri, de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y voluntario del comedor a EL DIARIO.

“Todavía hay faltantes, sobre todo lo que viene del Ministerio de Desarrollo, que son guardapolvos, zapatillas y remeras. Eso está muy atrasado porque hubo un cambio de autoridades y las nuevas desconocieron el acuerdo previo que teníamos. Pero existe el compromiso de entregarlo”, agregó.

Todo lo que es kit de útiles, que viene del Ministerio de Educación, ha sido entregado: “Son entre 300 y 400 módulos escolares”.

La entrega se hizo a familias de los barrios Las Acacias, La Calera, San Nicolás, Las Playas y Nicolás Avellaneda de nuestra ciudad y en barrio La Floresta y algunas familias de La Florida y del barrio Ctalamochita de Villa Nueva.

Por la educación gratuita

“Nosotros todos los años hacemos una campaña para reclamar útiles a la Provincia. Pero en la misma manifestación no sólo reclamamos por los útiles, sino diversos problemas del sistema educativo, como garantizar la gratuidad de las escuelas”, manifestó el referente.

“Hoy los padres se encuentran con directores de colegios que hacen todo tipo de maniobras para volver obligatorio el pago de un montón de cuestiones, que se saben que no son obligatorias. Los padres van al colegio, les cobran una inscripción y cuando piden una boleta les dicen que es un pago voluntario. Pero no es voluntario porque si no no los anotan”, describió y agregó: “Hay un muchas situaciones que son obligatorias en los hechos, que no deberían serlo”.

En algunas escuelas públicas, cobran más de $500 la inscripción por chico y si los padres no pueden costearlo, no los dejan empezar las clases.

“Nosotros queremos que se garantice la gratuidad de la escuela pública. Ese es un reclamo importante que queremos hacer cada vez más visible, fuerte y organizado, para que los padres tomen conciencia que tienen que formar parte de estos reclamos. Resistirse al pago, organizarse con otros padres”, señaló.

Infraestructura y terminalidad

“También hemos hecho algunos reclamos por infraestructura, pero eso es un reclamo más puntual de para cada institución. Cuando tenemos un problema puntual, lo pasamos directamente a Provincia”, indicó.

Bizzarri explicó que otro tema de reclamo constante es la ampliación de capacidad para los programas de terminalidad, que son para chicos que han repetido un par de veces: “En Villa María el Programa de Inclusión y Terminalidad educativa (PIT) hay uno solo que es en Las Playas. Ahora, según sabemos, van a abrir otro en la Escuela Granja, pero nosotros estamos reclamando que haya más lugar, para que los chicos menores de 18 puedan terminar el colegio. En el comedor hemos empezado el secundario para adultos, pero eso no los incluye”.

“Además tenemos algunos reclamos de maestras integradoras, para chicos que tienen alguna dificultad en el aprendizaje”, agregó.

“Nosotros hicimos una marcha reclamando todo eso y haciendo visible la crisis del sistema educativo, sobre todo el tema del pago en la escuela pública. Es una hipocresía muy grande hablar todo el tiempo de educación pública y gratuita cuando en realidad no lo es”, finalizó.

