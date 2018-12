Roberto Avalle, ministro de industria

El ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia estuvo de visita por la ciudad y diferentes pueblos de la región haciendo entregas de dinero y recorriendo fábricas.

En una pausa dentro de esa agenda, se tomó el tiempo para responder cómo está terminando el año la provincia en las áreas que son de su competencia.

“La verdad es que es sumamente complicado porque no vemos ninguna reacción de la demanda por varias razones. El que tiene dinero lo retiene pensando en que no ve claro el horizonte futuro. El trabajador se ve afectado en su capacidad de ingreso por la inflación, que le comió la capacidad de compra, y al que desgraciadamente le toca estar desocupado en qué va a pensar si no es más que subsistir como pueda”, analizó.

Además, expresó que “obviamente que los distintos sectores industriales y el comercio en general están muy afectados” y puso un ejemplo concreto: “Días atrás nos juntábamos con gente de la Cámara de la Industria de la Madera en Córdoba. Les pregunté cómo estaban y me manifestaron que han medido una caída, según el tipo de producto que van entre 40% y 50%. Están como todos los fabricantes de bienes de consumo durables que ven que han caído sus ventas en esos porcentajes”.

“Por ejemplo, los autos y las motos. Han caído un 46% entre noviembre del año pasado comparado con noviembre de este año. La verdad es que todo este sacrificio, sin tener un horizonte medianamente claro de adónde vamos y en qué momento puede llegar a revertirse, crea un ambiente de zozobra y de desesperanza en mucha gente”, apuntó.

El funcionario dijo que desde la Provincia intentan “insuflar elementos que le den al industrial, al comerciante, algún pequeño estímulo, pero sabemos que lo que define finalmente el bienestar o malestar de la gente es la política macroeconómica que se define desde el Gobierno nacional”.

“El horizonte es que la recesión va a seguir, desgraciadamente”, cerró.