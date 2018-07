La reunión puso paños fríos a la discusión

Centro Estadístico Municipal – Barotto se presentó en la Asesoría Letrada

El encuentro en el que al presidente de la UCR le fue mostrada la documentación transcurrió cordialmente, con cruces respetuosos

Tal como lo había adelantado, el presidente de la UCR Villa María, Marcelo Barotto, se presentó ayer en la oficina de la Asesoría Letrada del municipio, respondiendo a la intimación cursada la semana pasada.

La convocatoria de parte del asesor letrado de la Municipalidad, Oscar Barroso, se generó tras sus declaraciones sobre el Centro Estadístico Municipal, en las que ponía en duda si el servicio de datos contratado era el de la consultora de la secretaria de Economía, Daniela Lucarelli. Además, daba cuenta de la existencia del Decreto 832, una transferencia de fondos de la Secretaría de Economía para dicho centro, y se preguntaba si se había cumplido con la rendición de gastos.

Barotto asistió a la oficina ubicada en el segundo piso del Palacio Municipal acompañado de la vicepresidenta primera de la UCR local, Patricia Marsili; del vicepresidente segundo, Pablo Salvador; de la abogada Silvia Balderramos, del contador Daniel Barotto y del exconcejal Carlos Gagliano. Allí fue recibido por Barroso, Lucarelli y el abogado Eduardo “Tati” Rodríguez, más un escribano que labró el acta de la reunión.

Con algunos matices, ambas partes coincidieron en que el encuentro fue en términos amables, solo con algunos cruces por diferencias de criterios, pero con respeto. Los funcionarios municipales mostraron la documentación para evacuar las dudas planteadas desde la UCR, y Barotto, por su parte, pidió copias de una parte del informe.

Al concluir el encuentro, el titular de la UCR admitió que continúa con la duda sobre la imputación contable del decreto, que hasta el día de hoy no está rendido.

A la vez, dijo que presentó una nota que trata sobre los decretos que otorgan fondos a los funcionarios.

“Es sobre los procedimientos administrativos de transferencias de recursos que no nos parecen correctos y planteamos que hay que trabajar para que no se repitan situaciones como con el Decreto 832”, concluyó.

Diferencia de criterios en la rendición de cuentas

“Fuimos con autoridades del partido, asesores y dirigentes, de parte del municipio nos presentaron la documentación sobre el Centro Estadístico, hicimos preguntas, quedamos a la espera de que se nos entregue copias de documentación que pedimos, y a partir de ahí veremos cuáles son los pasos a seguir”, señaló Barotto tras el encuentro en el municipio.

“De todos modos hicimos ingreso por Mesa de Entradas de una nota con el trabajo del equipo técnico del partido en la que hacemos observaciones y planteos, son sugerencias sobre los procedimientos administrativos, se lo elevamos al intendente para que lo analice y ponernos a colaborar con la gestión, si están dispuestos, para que se esclarezcan algunos puntos”, apuntó.

Consultado acerca de si quedó conforme con la reunión, respondió que era un primer paso y ahora se evaluará con los miembros del comité los pasos a seguir, que van a depender también de la respuesta a la nota que presentaron.

“Los interrogantes planteados en la nota los respondieron, no compartimos algunos criterios y a eso lo evaluaremos y veremos. Creo que esto fue una primera instancia, un primer paso. Nos quedan dudas todavía que se irán salvando sobre la marcha”, consideró Barotto.

“Las dudas están relacionadas al Decreto 832. Repreguntamos, pero hay diferencia de criterios sobre el trámite que se le dio a ese decreto”, dijo Barotto.

“Hace un año, por ese decreto salieron 380 mil pesos, ese monto está contemplado en una orden de pago e imputado en el presupuesto de gastos por la totalidad, Lucarelli informó que solamente se gastaron 125 mil pesos y que el resto del dinero está atesorado, pero con el Centro Estadístico en marcha no hay rendiciones todavía. Tampoco está la rendición formal de esos 125 mil pesos, con el agravante de que está imputado en el presupuesto de gastos como si se hubiese gastado, con el Balance cerrado por 380 mil pesos”, enfatizó.

“La duda es por qué no está rendido el dinero a un año de haber salido una orden de pago por 380 mil pesos. La diferencia de posición es que ellos dicen que no están obligados a rendirlo hasta que no se agote la totalidad de la partida, lo que nos parece un despropósito, porque no se puede tener inmovilizada una suma de dinero que se puede aplicar a otra cosa. Nosotros decimos que se debe cumplir el plazo de 30 días que está establecido en el mismo decreto. Que no haya nada rendido hasta la fecha no es un procedimiento correcto para nosotros”, puntualizó.

“A eso lo manifestamos en la reunión y está expresado en la nota que le dejamos al intendente”, agregó.

“En cuanto a si hay incompatibilidad o no, lo vamos a analizar con el equipo de abogados a partir de lo que nos dijeron, hay que ver la aplicación de la ordenanza de Etica Pública si alcanza o no este caso”, afirmó.

“La reunión fue, dentro de todo, en términos cordiales, hubo algunos cruces, pero son naturales en este tipo de reuniones”, finalizó.

Lo positivo de hablar cara a cara

“Lo primero que destaco es la buena predisposición del municipio para recibirlos no como un vecino más, sino como un partido que forma parte de la oposición. En vez de terminar discutiendo con notas que van y que vienen, juntarnos y vernos las caras me pareció lo más positivo, no solamente el hablar cara a cara, sino que ellos presentaran una nota con algunas sugerencias y alternativas de procedimientos administrativos cuyo contenido evaluaremos para ver si son aplicables o no”, señaló Rodríguez ante EL DIARIO.

“Barotto quiso presentar su escrito durante la reunión, pero le dijimos que lo ideal era ingresarlo por Mesa de Entradas para que tuviera el tratamiento que corresponde”, añadió.

“En segundo lugar porque pudieron tener contacto directo y se puso a disposición de la UCR toda la documentación con la que se respalda tanto desde lo administrativo como desde lo jurídico lo correcto del procedimiento llevado a cabo con el Centro Estadístico”, indicó.

“Se planteó que del decreto se publicó solamente la parte resolutiva, y eso es así porque lo dice la norma, pero para el que quiera ver los fundamentos, está a disposición”, remarcó.

“Con respecto al Centro Estadístico quedó más que claro que es parte de un convenio con la UNVM, que está a cargo de una persona capacitada en el tema y que no tiene nada que ver la consultora de Lucarelli. Quedaron disipadas esas dudas”, aseguró.

“En cuanto al manejo de los fondos, se les explicó cuál era el sistema administrativo por el que se financió, que está dentro de lo previsto por ordenanzas que regulan este tipo de contrataciones. No debería haberles quedado dudas con respecto a eso. Es más, de la incompatibilidad que mencionaron antes no se habló, se habló del financiamiento y del trámite administrativo, se exhibieron decretos, órdenes de pago, constancias de transferencias, pero no se habló de incompatibilidad”, subrayó Rodríguez.

“Si alguien en un medio de comunicación masiva toma una posición y después, cuando se encuentra con la documentación ve que no es cierto, lo mínimo que tendría que hacer es, en el mismo medio, reconocer que todo estaba bien”, consideró el abogado, refiriéndose a los dichos de Barotto.

“Más allá de un cruce de opiniones que lo considero favorable y positivo, la charla transcurrió con absoluta normalidad, incluso hicimos comparecer un escribano para que labrara un acta de la reunión y que quedara constancia de lo que se hablaba, eso demuestra también que no tenemos nada que ocultar. La reunión fue cordial y amena entre un partido de Gobierno y otro de oposición, hubo intercambio de opiniones, pero con respeto y tranquilidad”, sostuvo Rodríguez.

