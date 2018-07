La segunda lectura se aprobó, con “pañuelazo” incluido

Concejo Deliberante – Renovación y puesta en valor de la plaza Centenario

La remodelación de la plaza tuvo aval unánime, aunque la oposición objetó que los fondos se devuelvan en 36 meses porque compromete la coparticipación de otra gestión; antes hubo un cuarto intermedio para escuchar a las integrantes de Mujeres en Movimiento

Por unanimidad, los concejales aprobaron en segunda lectura los proyectos de renovación de alumbrado del microcentro y renovación y puesta en valor de la plaza Centenario, facultando al Departamento Ejecutivo para que gestione y tome una partida del Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la provincia de Córdoba.

La plaza Centenario conservará y pondrá en valor los elementos originales del diseño del arquitecto Francisco Salamone, se recuperarán y pondrán en funcionamiento las cuatro fuentes características del espacio, así como la renovación de las veredas respetando el diseño original, con el mismo zigzag y la escala de grises, como un tributo a las olas marinas por parte del arquitecto italiano.

También se quitarán los actuales bancos de hormigón en las veredas del perímetro y se volverán a colocar los tradicionales de madera. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 12.050.000 pesos que se solventarán a través de un fondo especial de la Provincia, que permite a los gobiernos municipales realizar obras. El municipio devolverá ese importe en 36 cuotas fijas, sin interés, de 334.722,22 pesos.

Como ya lo habíamos anticipado en la edición de ayer, la oposición acompañó la iniciativa, aunque cuestionó que la obra se realice con un fondo a devolver en 36 meses, que comprometerá a la futura gestión.

“Entendiendo la importancia y el valor histórico de la plaza, vamos a acompañar el proyecto. Bregamos por la preservación del patrimonio cultural e histórico, pero cuestionamos el modo de financiación con la que se va a llevar adelante. Si bien sabemos que es una facultad del municipio tomar partidas del fondo permanente, se está comprometiendo la coparticipación del futuro gobierno. Se podrían utilizar fondos de la partida presupuestaria que el municipio tiene y hacer esta obra dentro de esta gestión”, señaló la presidenta de Juntos por Villa María, Gisele Machicado.

“Los fondos que se toman son fondos propios del municipio que se retienen y conforman el fondo de obras, pero además todos los gobiernos toman fondos que comprometen a futuras gestiones, como lo hace la Provincia con los gasoductos troncales y la Nación, con los bonos que emite a 100 años”, replicó el presidente de la bancada oficialista, Carlos De Falco.

“Por otra parte, estos fondos se devuelven sin interés, y con la inflación que hay, se van a licuar. Tenemos que pensar en una ciudad para el futuro y no podemos hacer acciones de gobierno sólo por el año y medio que nos queda de mandato”, agregó.

La marea verde

Al iniciar la sesión, integrantes de Mujeres en Movimiento Villa María y Villa Nueva protagonizaron un “pañuelazo” a favor de la legalización del aborto, en el recinto.

Desde el bloque de la minoría, Nora Landart pidió un cuarto intermedio para darles la palabra y escucharlas, ya que es “una temática que atraviesa al país en este momento”, debido a que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se analiza en el Senado para ser votado el 8 de agosto.

“Hemos planificado en los días previos al 8 de agosto, y en consonancia con la ‘marea verde’ que se da en todo el país, intervenciones en los distintos espacios públicos, nos pareció bien venir al Concejo Deliberante, que es la casa del pueblo, a plantear nuestra posición y explicar qué es lo que defendemos. Estamos pidiendo que se apruebe el proyecto sin modificaciones en el Senado, si se modifica es una dilatación, porque tiene que volver a Diputados”, explicaron.

“El aborto es una deuda que la democracia tiene con las mujeres, es una lucha de 32 años. Se trata de la salud pública, porque las mujeres pobres mueren”, agregaron.

“Hemos intentado acompañar la campaña nacional por el derecho al aborto, es importante que nos den la palabra, y nos parece importante que sepan que la campaña también existe en Villa María, que hemos hecho distintos ‘pañuelazos’ y otras acciones para visibilizar este derecho”, afirmaron.

“Organizamos una junta de firmas pidiendo que el ministro de Salud apoye esta ley una vez que sea aprobada y que la garantice en todas las instituciones de salud de la provincia”, precisaron las mujeres, que hicieron circular el petitorio en el recinto para ser firmado.

“Es sumamente necesario también que se dé la educación sexual en las escuelas. La campaña se sostiene en tres pilares: ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’. Cuando no se dieron las dos primeras instancias anteriores y se queda embarazada, que se pueda realizar la práctica en un lugar público donde la salud no corra riesgo”, reclamaron.

“La discusión no es aborto sí o no, sino aborto legal o clandestino. El aborto es una práctica que se realiza, la que tiene plata lo paga y la mujer pobre se muere”, concluyeron las mujeres.