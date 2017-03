La UDAI Villa María parará por 48 horas la semana que viene

Será el lunes y martes próximo, y se analiza extenderlo hasta el miércoles 8; en tanto, en esta semana arrancarán las asambleas, que se concretarán hasta el viernes

Al menos tres de los cuatro gremios de la UDAI Villa María de ANSES realizarán un paro de 48 horas la semana que viene. APOPS, ATE y Secasfpi decidieron que llevarán a cabo la medida de fuerza el lunes y martes próximo, y se evaluará extenderlo al miércoles 8. En tanto, UPCN aún no confirmó que participe de las jornadas de protesta.

“Tenemos un paro de la Conagres, cuya mesa está integrada por APOPS, ATE y Secasfpi, que se realizará lunes y martes próximo, y que concuerda con la movilización que van a hacer los docentes”, explicó el delegado de APOPS, Rubén Aguiar, quien precisó que “también se está evaluando extender el paro hasta el miércoles 8”.

Aguiar informó que el gremio decidió “para el lunes 6 movilización nacional y regional en apoyo a la lucha por la paritaria docente, la que será base nominal de su propia paritaria; y para el martes 7, movilización nacional y regional en apoyo al rechazo de la CGT a la política de vaciamiento industrial y a las políticas de seguridad social”.

“Paramos en defensa del sistema público de jubilaciones y pensiones, para que no existan más despidos arbitrarios, por un sistema de control médico que afecta a los compañeros de trabajo, para que no se siga desguazando el sistema de verificaciones con miras a una privatización, paramos por los compañeros que han sido trasladados a otro sector, en defensa de sistema jurídico de ANSES que está siendo vapuleado y con las políticas de este Gobierno tiende a privatizarse; paramos por la falta de turnos, porque están cerrados, sólo se atienden las emergencias de las personas que están sin turnos, y, por ejemplo, no se puede iniciar un trámite jubilatorio sin turno”, enumeró Aguiar.

“En definitiva, paramos en defensa de ANSES, porque a toda esta historia la vivimos, eso de decir que lo público no sirve y, con esa excusa, hay que privatizar”, añadió.

“Todas estas razones por las que se para son las mismas por las que se realizarán asambleas durante esta semana. A partir de las 7 de mañana vamos a hacer una asamblea informativa hasta las 8. El jueves, dicha asamblea será de dos horas y también la llevaremos a cabo el viernes, con la intención de ir preparando las acciones para los días de paro”, señaló.

“Durante los días de asamblea trataremos de conversar y consensuar con los demás gremios para volver a unirnos en las medidas. Hay que recordar que durante 12 años los que no pensábamos igual éramos enemigos, y si le hacíamos un paro a Cristina (Fernández de Kirchner) éramos gorilas, entonces en lo gremial tenemos que volver a unirnos porque todavía no lo estamos”, remarcó.

“Durante las asambleas tenemos que consensuar que los cuatro gremios hagamos el paro, si es así, terminarán atendiendo los coordinadores y supervisores. Y aunque UPCN no adhiera, lo mismo la atención va a estar resentida”, agregó.

“Además de las razones mencionadas, las asambleas son porque privatizaron el sistema telefónico -ya lo hicieron en la gestión anterior y ahora se profundizó-, pasaron a compañeros de Conectar Igualdad a Educar, lo que significa un congelamiento de sus haberes; no puede ser que Villa María tenga miles de expedientes de atraso en verificación, que es un trámite necesario para jubilarse. Eso no es por culpa de los verificadores, sino porque la Dirección de Verificaciones no nos autoriza más que una semana al mes para hacerlas, en la que se puede sacar a lo sumo 30 expedientes cuando ingresan 100. Este retraso también viene de la gestión anterior, no es algo nuevo, y se está impidiendo que la gente se jubile”, precisó Aguiar.

“También se está desguazando el área jurídica”, indicó.

“Por otra parte, pedimos que no haya más despidos de personas contratadas. Al único empleado contratado que tenemos en la UDAI Villa María, Aníbal Riotti, se le termina el contrato el 31 de marzo y no sabemos qué va a pasar con él. También dentro de lo que vamos a charlar durante las asambleas estará ese tema, porque mi convicción es estar al lado de los compañeros de trabajo, como siempre lo hice”, precisó el delegado de APOPS para concluir.