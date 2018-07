La Uni rindió en la intensidad

LIGA VILLAMARIENSE – APERTURA – Semifinales – Ida

Universitario revirtió un 0 a 1 abajo y venció 3 a 1 de local a Alumni, para poner un pie en la final. Gran segundo tiempo del elenco académico, que ganó con goles de sus atacantes: Moyano, Barengo y Pratti. Núñez había abierto el marcador para el Fortinero

Escribe Beto Arce

Agresivo, insistente, frenético, lejos de la quietud, pero con la sabiduría de caminar por la ruta correcta, Universitario fue tejiendo la victoria que abriga sus ilusiones. Venció justamente a Alumni 3-1 en el primer duelo que anima una de las semifinales.

Convencido de su esquema y de las variables que le aportan mayores posibilidades, el elenco académico parece siempre tener tiempo para estudiar, leer y repasar durante el ensayo. Quizás tiene muy aceitada la definición conceptual de que un partido tiene momentos, y que después de un gol todo vuelve a comenzar como una historia dentro de otra. Evidentemente es un equipo inteligente, aunque nada está ajeno al contexto en el que se mueve… El profesionalismo es un viaje de ida y Universitario lo tiene más que claro.

En su cancha pisó suelo firme y le demostró a Alumni que no la tendrá nada fácil la próxima semana en su intento de torcer el rumbo. Ya a los veinte segundos las ansias de marcar perforaron a los centrales con un envío de Acosta que Pratti luego mandó por arriba del travesaño; a los 4m Moyano encontró el palo en su camino cuando tomó el rebote que Scalzo dejó tras el disparo de Monetto; y a los 20m Peñaloza detuvo con el cuerpo la enloquecida marcha de Vicario cuando ya sacaba el remate de gol.

Alumni no estaba cómodo, y sin embargo bebería de la fresca vertiente que da vida, cuando menos lo esperaba. Herrero se hamacó por la izquierda y levantó un centro que tomó Núñez con tiempo para controlar y girar. El grandote sacó un zurdazo que infló la red y le dio una caricia al cielo gris que escondía al tan anhelado sol del domingo. Nunca tan caro y tan de oferta con yapa. Universitario lamentó la intensidad que no pudo justificar en el arco, y Alumni se hacía de un valioso premio cuando el bolsillo avisaba que no le alcanzaba.

Con cierto fastidio y calentura por la siesta de dos segundos que significó soltar una marca, Universitario fue por el empate. Ya no con tanta claridad y marcando los límites del terreno, jugó en campo rival hasta el cierre y obtendría el fruto por regar el tiempo disponible con la sabiduría de la lógica natural… “para que el árbol crezca, necesita de agua…”. Y las vertientes empezaron a llenarse, el caudal se hizo más grande, la fuerza se intensificó, y cuando el agua viene, ya no se puede parar… El amor propio de Alumni lo dejó de frente a la crecida, no se movió del cauce pese a que el agua le golpeara, y bancó la mala, aunque sin éxito…

Antes de que muriera el PT desde un córner llegó el empate para transformarse en la inyección anímica más notable del domingo. El córner pasado de Pratti encontró a Layus en el fondo para que Moyano peinara definitivamente al gol (1-1). Pudo Brugnaro adelantar al Fortinero en la última, pero su zurdazo salió al lado del poste.

En el complemento, un sombrero y un remate de Goroso obligaron a Scalzo a una espectacular volada (9m); Barengo definió al pecho de Scalzo un mano a mano que gestó Pratti por la derecha (11m); el propio portero cortó un envenenado disparo del “10” cuando se le metía por el segundo palo (20m); lo perdió increíblemente Barengo con una palomita dentro del área chica luego de que Acosta apilará marcadores en la banda y sacara un preciso centro (21m); otra vez Pratti esforzaría a Scalzo en dos tiempos para controlar su remate (30m) y Picotti se toparía de frente con Scalzo en la definición tras una asistencia en ataque de Layus (34m).

Los goles finales llegarían, ya con un rival desarmado (sin Kranevitter y Galleguillo lesionados). Acosta se tiró un autopase ante la marca del ingresado Medina y contra la línea mando un pase gol a Barengo que esta vez no falló a los 35m (2-1). Y casi en tiempo cumplido, le dieron espacio a Pratti para que pensara y resolviera: definió con un derechazo que se desvió en Torelli a los 44m y liquidó el pleito (3-1).

Resulta difícil pensar frenéticamente, aunque no pareció para Universitario. La agresividad y el manejo de las historias que se desprendieron después de cada gol, fueron sus armas, incluso ante un horizonte adverso. Es entonces que deja en claro que la intensidad, también se puede pensar…

La figura – Jonathan Scalzo

Evitó que la diferencia en el partido fuese más amplia. Sus intervenciones fueron determinantes cuando Alumni peor la pasaba. Universitario fue muy regular, y se destacaron las solidarias producciones de Monetto, Acosta y Pratti.

El árbitro – Lucio Mansilla

No tuvo problemas en un partido correctamente disputado. Quizás perdonó algunas acciones que merecieron tarjeta, pero ambos equipos pueden dar cuenta de que el arbitraje estuvo bien.