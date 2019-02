Radio Villa María – La situación de la emisora es “de incertidumbre”

La Gerencia de Radio Villa María asegura que es posible salir del estado de incertidumbre manifestado por los trabajadores, pero marcaron que es necesario mejorar el producto. Trabajar sin aire acondicionado en la sala de operadores al recorte de la programación y la ausencia de transmisiones deportivas y del Festival de Peñas marcan la realidad de la legendaria emisora

Los trascendidos, la difusión de algunas problemáticas a través de las redes sociales y la ausencia en la transmisión del Festival Nacional de Peñas, semanas atrás, ponen a “la emisora de la ciudad”, Radio Villa María (AM 930) en el foco de la información. Justamente por eso, por ser la de mayor alcance, la que identifica a la urbe y la región, la de otrora mayor penetración en los hogares… Hoy, la situación es de pura incertidumbre para la empresa y su treintena de trabajadores.

“La única certeza es el pago”, indicaron algunos empleados consultados.

“La situación de la radio es patológica” aseguró el gerente general, y añadió que la emisora debe ser “sometida a tratamiento”.

Frente a las consultas sobre la incertidumbre planteada a través de información ya propiedad de la opinión pública, Eduardo Galfano, el rosarino a cargo de la gerencia de Radio Villa María (desde “hace más de dos años”), indicó que “esa es hoy la situación real, más allá de las buenas intenciones”.

Apuntó que “hay que mejorar” y que “con esa calidad de producto, es difícil competir” en el mercado actual.

“Es una lástima que hoy la radio esté brindando ese producto”, se lamentó Galfano, en tanto auguró “volver a tener la radio que alguna vez la ciudad tuvo”.

Sin conducción

Por el lado de los trabajadores, indicaron que “falta gente” y que “no hay respuestas de nadie” cuando se solicitan mejoras o se quiere saber sobre directivas o demás. A modo de conclusión, esgrimieron que “no hay conducción” (directiva).

“El panorama es de incertidumbre y la única certeza es el cobro (del salario)”, insistieron. Es más, ejemplificaron en que “el cobro se da en tiempo y forma, incluso con el aguinaldo” (el medio salario adicional abonado en diciembre).

Y, por otra parte, indicaron que “no hay personal encuadrado en Prensa (Convenio Colectivo de Trabajo 289/75 – Ley 12.908), por lo que no se reconoce la actividad periodística, ni siquiera a los productores periodísticos” y todos están bajo escala salarial de la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) y en el Convenio de Operadores de Radio (contemplados en Aatrac), ambos sin representatividad local, a diferencia del Cispren (Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Córdoba, seccional villamariense con sede en calle Tucumán 1141).

Ni conductor

Un párrafo aparte merece la situación del conductor del principal programa de la emisora, que se ubica en la franja horaria matutina, ya que Alberto “Chino” Pérez, no tiene asegurado su regreso. Trascendió que todavía no hubo acuerdo con la gerencia ni acercaron condiciones con quien aparece como “director artístico” de la radio, Horacio Lucero.

Denunciando

A través de las redes sociales, un trabajador apuntó que estarían vaciando la empresa, que la firma no paga la cuota sindical (incurriendo en retención indebida de haberes) ni la obra social, no hacen los aportes jubilatorios y estarían debiendo “el alquiler del inmueble donde están los estudios de la radio y en abril se vence el contrato”.

Otra acusación puntual se da sobre que “la sala de operador y producción hemos transitado el verano sin aire acondicionado, siendo que la consola tiene una fuente de alimentación que levanta una temperatura considerable y si se sobrecalienta se queman los potenciómetros, en este momento tenemos la mayoría de los potenciómetros rotos”.

Además, sostienen que “los fines de semana ya no hay más programación” y que “la AM de la ciudad comienza en la semana con su programación a las 8 de la mañana”, entre otras cosas. El texto también expone que “levantaron las transmisiones deportivas”.

Por ultimo, recuerda que los dueños “son los mismos que tenían el diario La Mañana de Córdoba (en la capital provincial) y (cuando se acabó el dinero proveniente del Estado) lo cerraron y dejaron 71 familias en la calle… Con este antecedente, cómo los trabajadores de Radio Villa María no vamos a tener miedo? Vivimos con miedo… Cualquier día vamos a llegar y va a estar la puerta cerrada con llave”.

La Gerencia

Galfano dijo que “se entiende la incertidumbre, por no participar de las conversaciones”, y explicó que “la radio es un medio de comunicación y tiene exigencias muy distintas a las de otras empresas, como es la motivación de los profesionales”. “Más allá del dramatismo que se expone, hay cosas que son problemas de comunicación”, refirió subrayando la paradoja. Y afirmó que “la víctima es el producto, por la falta de acuerdo entre lo administrativo y lo comercial. Eso está en discusión y siempre se alcanzan acuerdos. Hay posibilidades y es muy amplio el abanico, pero a veces se supone más de la cuenta y debemos ser prudentes”. Confió que “revertir la situación es muy posible, pero nadie dice que sea fácil. Trabajamos en potenciar las cualidades de los profesionales, porque se trabaja con el mismo personal de cuando nos hicimos cargo y quien ya no está es porque decidió dar un paso al costado”. Y admitió que “ese es el desafío” que asumió a partir de su relación con Eduardo Accastello (exintendente de Villa María).

Asumió que conocía la situación del aire acondicionado y la necesidad de su refacción, en tanto señaló que está aprobada su refacción.

Puntualizó sobre la transmisión del Festival, que “un viernes (los días que concurre a la radio) me dijeron que no se hacía, otro que sí y se terminó estando de una manera… Siempre digo que si no alcanza a ser prolijo, es mejor no estar”.

Sentenció que “las modificaciones hay que hacerlas e insistió en que “mejorar el producto es lo más necesario”.

“Lo que hago es patología empresaria. La situación de la radio es patológica y debe ser sometida a tratamiento”, cerró Galfano.

