“La victoria nos viene muy bien”

“Nos sacamos un poco la espina del golpe duro en Río Cuarto”, expresó ayer “Lana”, autor de dos goles en su primer clásico. Y, ante el breve descanso en el Federal C, pidió “volver a recuperar la identidad” de los primeros partidos

En el primer Alem-Alumni de su carrera, Claudio Díaz demostró su impronta y cuota goleadora, dejando en claro que su presencia es un plus distintivo, tal cual lo reflejó en Argentino y ahora lo remarca en Alem.

No necesitó tener una constante intervención en el juego, pero cada vez que apareció mostró su repertorio; en el primer período se ubicó más de lanzador, tanto para mostrar sus pases punzantes -y de memoria- para el veloz Márquez (otro debutante) o cambiar de frente, buscando explotar los espacios. Y ya en el complemento, pisó el área un par de veces y facturó, por duplicado.

Por lo que, consumada la goleada, dejó sus impresiones y dejó en claro que el triunfo les permitió “sacarnos un poco la espina porque veníamos de un golpe duro”, en referencia a la goleada sufrida en Río Cuarto.

Díaz, además, valoró también el cómo se logró la victoria y expresó: “Creo que lo hicimos bien, por momentos jugamos buen fútbol, encontramos muchos espacios y, si bien no teníamos un hombre alto de referencia, les hicimos daño por abajo; salimos con dos enganches y un punta, y creo que complicamos a los defensores de ellos con mucha movilidad”.

“El arquero (de Alumni) atajó bien, pero pudimos hacer los goles en los momentos justos”, agregó y redondeó: “Cuando ellos en el segundo tiempo apretaron un poquito les hicimos el tercero, después descontaron, pero nada más, creo que somos justos ganadores”.

Y, como cierre, consideró que la victoria de anoche y el descanso por el Federal C: “Es algo que nos viene muy bien; tuvimos dos goles duros que no esperábamos, aunque por ahí la clasificación nos relajó un poco y no afrontamos los últimos partidos de la misma manera que veníamos haciéndolo en la ‘Placita’”.

“Por eso, es importante en estos días recuperar la identidad, estar todos juntos y unidos”, finalizó. En sintonía con Díaz se manifestó Brian Verón, quien fue fundamental en los goles al cierre del primer tiempo: “Logramos un justo triunfo; salió todo bien y, en lo personal, me sentí muy bien”.

“Fue clave encontrar los goles en el cierre del primer tiempo ya que el 2-0 nos permitió salir más tranquilos y cómodos al segundo tiempo”, indicó, y como cierre, remarcó que la victoria les permitirá “volver a agarrar confianza, pero además sirve sumar puntos en el plano local, que no hay que descuidar. Y ahora hay que sacar provecho de este respiro (en el Federal C) para retomar con todo a los cruces”.