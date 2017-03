La voz de los que no paran

En el acto de inicio de clases de la Escuela Normal Víctor Mercante, el grupo de docentes que decidió no adherir al paro explicó a los padres presentes el porqué de esta determinación.

“No implica que estemos conformes con la situación imperante en el país y, particularmente, en nuestra provincia, donde se advierte la falta de respeto y de consideración hacia la educación y la profesión docente. Por lo cual hacemos manifiesto y público nuestro descontento”, señalaron en el comunicado que leyeron ayer ante los presentes. Y continúa: “Es de destacar que esta disconformidad no es nueva y tampoco es inaugural el descontento que tenemos con el accionar de la UEPC, que siempre expresa tomar decisiones en asambleas de delegados que no nos quedan claras.

Al adherir a la medida de fuerza, festeja el gremio. Al no adherir, festeja el Gobierno, tanto nacional como provincial. Y nosotros, al medio, porque nunca pudimos festejar tener un salario digno de nuestra tarea. Esta decisión obedece fundamentalmente a una situación económica paupérrima que no nos permite manifestarnos de otra manera que no sea a través de un paro que impacta significativamente en la economía de nuestras familias.

Por lo señalado, como colectivo docente, decidimos continuar apostando a las utopías y, entre ellas, a formar ciudadanos críticos”.