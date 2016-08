Lanzan campaña por la inclusión académica de las personas con discapacidad

Una propuesta acerca de los derechos de las personas con discapacidad (PCD) fue lanzada ayer por la UNVM

Afiches, micros radiales y de video fueron presentados por la Comisión de Accesibilidad y Derechos Humanos de la casa de estudios.

Según se informó en el Rectorado, procura la “sensibilización e información sobre inclusión académica y uso correcto de terminología en discapacidad”.

En la ocasión, se informaron también otras medidas para facilitar el estudio de las PCD: entre ellas la instalación de aros magnéticos en las aulas para aislarlas de los ruidos exteriores, la edición de afiches en el sistema de lectura y escritura táctil “Braille”, la fijación de pautas para elaborar el material audiovisual contemplando a las PCD, y la incorporación de lengua de señas en la pantalla de Unitevé.

En tal sentido, observaron que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual determina en su artículo 66, aún vigente, que “las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar medios de comunicación visual adicional en el que se utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de señas y audio descripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos”.

Al hablar en la rueda de prensa, el rector Luis Negretti dijo que “en realidad no hay personas con discapacidad, sino que no está adaptado el ambiente que las rodea. En nuestro caso, el problema no es de dichas personas, sino de la institución”.

Admitió que en la materia citada “nos falta mucho, en este mismo edificio hay inconvenientes para que una persona con silla de ruedas pueda acceder al auditorio. Lo mismo pasa en el Instituto de Extensión, donde asisten adultos mayores, y también en el Campus, pese a ser un edificio bastante nuevo”.

Necesidades y adaptaciones

Desde la comisión se observó que “en los últimos 20 años, por ejemplo, se cambió la modalidad de hacer baños para PCD, y se prefiere acondicionar los baños para uso universal. Aquellos sanitarios terminaban siendo usados como depósitos”.

También se recordó la necesidad de adaptar el transporte urbano de pasajeros, lo cual es especialmente dificultoso en nuestra ciudad, debido a la discontinuidad que produce en el nivel de la calzada la canalización pluvial.

Cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, define que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.

En la oportunidad se hizo entrega a los medios de comunicación de material audiovisual, radial, digital y gráfico con mensajes que apunten a concientizar a toda la sociedad y, especialmente a la comunidad universitaria, acerca de los Derechos de las personas con Discapacidad en el ámbito académico.

El rector de la UNVM, Luis Negretti; el secretario de Comunicación, Sergio Coser; la secretaria de Bienestar, Daniela Dubois y la coordinadora de la Comisión de Accesibilidad Liliana Pagola comentaron las instancias de producción y los alcances de esta campaña, realizada en el marco del “Proyecto de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de capacidades institucionales para la atención de necesidades de personas con discapacidad”.

