Las balanzas de Vialidad están pero los policías adicionales no cobran

Son cuatro colocadas en ruta 158 y sobre autopista que requieren presencia de un efectivo policial durante las 24 horas. De todas maneras, quienes cumplen estas tareas no cobran desde marzo. Se preguntan dónde están los más de $1,3 millón

En Villa María y sus periferias hay cuatro balanzas de Vialidad Nacional. Dos de ellas emplazadas en ruta 158 entre Arroyo Cabral y Villa María; y las otras dos están en la autopista Córdoba-Rosario a la altura de nuestra ciudad. Estas fueron colocadas para controlar el peso del tránsito pesado.

Cada uno de estos aparatos requiere la presencia de un efectivo de la Policía de la Provincia durante las 24 horas, quienes cumplen tareas de adicionales.

De todas formas, según pudo averiguar este medio, hace desde marzo que ninguno de los más de 40 efectivos que pertenecen a la Departamental San Martín y que desarrollaron tareas ahí no han cobrado un peso.

Son más de 110 días a la actualidad y la pregunta es si Vialidad Nacional no pagó o si las autoridades de la Departamental local recibieron el dinero pero no lo han abonado a los policías, como ya pasó en otra ocasión (ver aparte).

Cuando algunos de los implicados consulta a sus superiores, la respuesta que obtienen es que es el organismo nacional el que no abonó. Sin embargo, pese a que la ley indica que si quien contrata el servicio no pagó, al quinto día se debe suspender el mismo, todavía siguen trabajando, cubriendo en sus horas de franco este objetivo.

¿Cuánto es?

Si se realiza un cálculo aproximado se puede estimar que el dinero que falta es más de 1,3 millón de pesos. Es que en cada balanza hay un efectivo cumpliendo un adicional doble (8 horas). Como deben estar protegidas las 24 horas, son tres efectivos por cada balanza por día. Cada uno de esos servicios se paga mil pesos, por lo que son diariamente 3 mil pesos en cada lugar.

Si a esos 3 mil pesos diarios se los multiplica por los 110 días que pasaron desde marzo hasta hoy, son $330.000 los que deben por cada balanza. Es decir, un total de $1.320.000 entre las cuatro balanzas sería lo que debe Vialidad Nacional a la Departamental San Martín, o lo que la Departamental San Martín recibió y no pagó a sus efectivos.

Los policías con los que habló este medio prefirieron no revelar sus identidades, puesto que quienes se quejan o reclaman son tildados de “rebeldes” y nadie quiere arriesgarse a sufrir represalias.

“Si un comerciante contrata un servicio adicional debe pagarlo por adelantado, pero parece que si es el Estado el que contrata lo puede pagar cuando quiera, no porque lo diga la ley sino porque hacen lo que la ley no manda”, manifestó un efectivo consultado, quien aclaró que no le tocó cumplir tareas en las balanzas.

El antecedente de los adicionales en el Anfi

El 28 de marzo pasado EL DIARIO publicó una nota donde expuso que habían pasado 50 días desde el Festival de Peñas y ninguno de los 250 efectivos que habían hecho adicionales en cada noche había cobrado por ese trabajo.

En este caso, el dinero sí había sido abonado por el municipio, peñas y patios de comida a la Departamental San Martín, incluso por adelantado antes de iniciarse el evento. “Casualmente”, luego de la publicación, muchos de los efectivos empezaron a ver reflejadas en sus cuentas el pago por esta tarea.

¿Qué dice la ley?

Según las “Condiciones Generales para la Contratación del Servicio Adicional” que se pueden encontrar en la web de la Policía de la Provincia, el artículo 15º reza: “Si se autoriza el servicio, el usuario deberá depositar en las cuentas habilitadas a tal fin en el Banco de la Provincia de Córdoba, el importe total del mismo mediante boletas provistas por la Unidad Especial-Policía Adicional. Serán exceptuados de esta manera de pago los Entes Estatales que por razones de organización contable no puedan hacerlo por adelantado, debiendo abonar por los servicios prestados dentro de los cinco (5) días hábiles de receptada la respectiva liquidación, que será presentada por períodos mensuales al Ente Estatal que se trate. Vencido este plazo sin que se haya regularizado el pago, la Jefatura de la Unidad Regional podrá disponer la suspensión del servicio”.