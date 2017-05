Las Hípicas son locales

Con un programa reducido debido a la disputa del Regional “A” de Clubes, solamente los Oficiales de Damas “B2” y “C” tendrán fecha completa, mientras que en la “B1” se aprovechará para jugar un partido pendiente (Carlos Paz vs. Talleres).

En el Torneo de Damas “B2” se jugará este fin de semana la séptima fecha, donde Jockey Club esta tarde será local ante Barrio Parque “B”, desde las 16.30. Las Hípicas, que están punteras con un partido más, intentarán prolongar su racha positiva jugando en su cancha, en una jornada que comenzará a las 11, con los partidos en divisiones inferiores de séptima, sexta y quinta división y seguidamente, la Intermedia.

La fecha comenzará esta tarde con tres partidos: a las 16.30 jugarán Jockey VM vs. Barrio Parque “B” y La Salle HC “Blanco” vs. La Salle HC “Celeste”; a las 17: La Tablada “Azul” vs. Universitario “D”.

Mañana completan, desde las 16.30: Universitario “Blanco” vs. La Tablada “C”, San Francisco RC vs. Unión de Oncativo, Pío León vs. Universidad Nacional de Córdoba “B”, Jockey Club “Rojo” vs. Córdoba Rugby y El Carmen de Monte Cristo vs. Talleres “B”.

Damas “C”

Durante este fin de semana se jugará la cuarta fecha del Oficial de Damas “C”. Mañana San Martín “B” visitará a Universidad Siglo 21.