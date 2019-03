Las Iguanas piden que “si van a donar, que sea de corazón”

La entidad solidaria ha recibido ropa en mal estado y hasta una sola zapatilla

La solicitud es por los reiterados casos en los que reciben ropa inutilizable o zapatillas rotas, que directamente deben descartar

Si bien aseguraron que la crisis económica no ha significado que las donaciones que llegan a Las Iguanas Solidarias hayan caído, sí pidieron desde la organización que “si van a donar, que sea con el corazón”.

Es que días atrás se repitió una situación que causa malestar cada vez que se da. Llegan bolsas con, por ejemplo, ropa y cuando las abren, se encuentran con prendas en mal estado, una sola zapatilla o directamente rotas, es decir, inutilizables. “La verdad que dio mucha bronca al ver que había una sola zapatilla. Si a vos no te sirve, al otro tampoco le va a servir. Hay que tomar conciencia de lo que vas a dar. Porque así como lo trajeron, nosotros lo tenemos que tirar, sentimos que nos usan de basurero en esos casos”, puntualizó Olga Mercado, una de las integrantes del colectivo solidario.

Además, dijo que “es algo que se ha repetido” y que “hay gente que no toma conciencia”.



Anticiparse al frío

Las Iguanas Solidarias se mudaron a Rivadavia 533 y desde ahí se encuentran trabajando con una gran demanda.

Pese a que el frío recién se está instalando en la ciudad, Olga aseguró que “la gente se va adelantando a lo que puede llegar a ser un invierno duro, porque ya desde febrero nos venían a pedir frazadas porque dicen que después se les viene el frío encima”.

Actualmente “hoy lo más solicitado es la ropa de cama, 8 de cada 10 personas vienen a pedir frazadas y ropa de invierno”.

“Tenemos mucha ropa de adulto. Lo que más se necesita es ropa de niño, y de invierno sobre todo. Pero les pedimos que lo que acercan acá no sea la limpieza del ropero. Ahora en estos momentos es la ropa de invierno lo que necesitamos, no lo que no usamos en nuestros hogares en verano y lo traemos”, solicitó.

Además dio a conocer que reciben muchos pedidos de mercadería pero que “lamentablemente no tenemos por el momento nada para dar”.

Consultada sobre la procedencia de los que se acercan a pedir ropa, alimentos, muebles o útiles, Olga aseguró que “siempre es de barrios de afuera, los más alejado del centro, pero también gente de la zona como Chazón, Alto Alegre”.

Desde principios de mes Las Iguanas Solidarias tienen su nueva sede en Rivadavia 533. Los horarios en los que atienden son: lunes y miércoles de 9 a 11. Viernes de 10 a 12. Martes y jueves de 15 a 18.