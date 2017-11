Eduardo Fernández

“Las Pymes están ausentes en la concertación que proponen”

El titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, consideró que los anuncios de reformas laboral, tributaria y previsional expresados por el presidente Macri generan incertidumbre y preocupación

Luego de que el presidente Mauricio Macri anunciará un plan de reformas apuntando a combatir la pobreza, crear empleo y lograr equilibrio fiscal, llamando a un acuerdo de “consensos básicos” a todos los sectores políticos, sociales y económicos, las preocupaciones comenzaron a incrementarse en los colectivos sociales que no han sido incluidos en la concertación lanzada.

“Empieza a crearse preocupación por la ratificación del rumbo de un modelo económico que tanto a los pequeños como a los medianos empresarios, trabajadores y también a las economías sociales, no se los tiene en cuenta, están ausentes”, expresó Eduardo Fernández, titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME).

Tras una charla que brindó en la Universidad nacional de Villa María (UNVM), el avezado dirigente dialogó con EL DIARIO y aseveró que “el escenario de concertación estuvo planteado por los que mandan, o sea los dueños del país a través de sus CEO y representantes empresarios, además de los ministros y gobernadores que en su gran mayoría están llevando el mismo rumbo económico y social que el Gobierno de turno”.

“Por lo tanto, nosotros hemos estado ausente no solo porque APYME no estuvo convocada, sino porque también otros no fueron invitados como los trabajadores en toda su diversidad”, enfatizó.

Entre los aspectos del mensaje presidencial que más controversia generan, Fernández consideró el relacionado con el ámbito educativo.

“El presidente tuvo que hacer referencia al gasto estatal, apuntó a las personas que se desempeñan en la Biblioteca del Congreso, como queriendo decir que con este ejemplo graficaba el rol de los empleados públicos, cuando el Estado nacional tiene en áreas estratégicas, científicas y técnicas, agentes de sumo valor”, destacó el entrevistado.

“Se nota un desprecio por las universidades y el rol que juegan, tratando de cuantificarlos como solo una cuestión presupuestaria. Si hubo aumentos en Educación, quiere decir que en el anterior gobierno se le dio importancia o se le otorgó el valor que merecía”, señaló.

Alerta máxima

“Todas estas situaciones nos ponen mucho más alertas como referentes de las Pymes, ya que no hay un desarrollo industrial sin investigación científico-técnica y transferencia de los conocimientos para alcanzar competitividad. Todos los países del mundo, más aún las multinacionales, tienen áreas de Ciencia y Técnica”, también agregó el representante de APYME.

“Acá pareciera que el área estatal compuesta por las universidades e institutos específicos no tienen importancia y encima están siendo disminuidos en su valor”, consideró Fernández.

“Así parece muy difícil llegar a la meta de pobreza cero o lograr desarrollo sustentable si no considerás a la Educación como una inversión”, reflexionó el dirigente con más de 32 años de experiencia en el gremialismo empresario.

“Todo es preocupante para las Pymes”, insistió Fernández enumerando como negativo el debilitamiento de la colaboración científica y técnica, los aspectos tributarios que no alcanzan a cubrir las demandas del sector, la ratificación de políticas tarifarias a partir de hechos tales como el aumento de las naftas, la energía eléctrica y otros servicios.

“Se está afirmando una orientación económica que las medidas anunciadas no modifican, sino que en algunos casos hasta la profundizan”, subrayó.

“Estas lógicas que se están tratando de imponer en la población sirven para ganar elecciones, pero son inútiles para solucionar los problemas esenciales del pueblo que son trabajo digno junto al desarrollo y protección de nuestra industria”, puntualizó.

“La forma de resistir al modelo es que los sectores afectados y las representaciones genuinas de estos colectivos sociales, es decir la inmensa mayoría del pueblo argentino, se empiecen a juntar a través de coordinadoras como las que existieron en algún momento y desde donde pudimos desarrollar defensas para parar la entrega del país más endeudamiento y leyes que tienden a disminuir derechos y no a perfeccionarlos”, concluyó Fernández.