Lazzuri: “Buscamos presentar una alternativa con un frente amplio”

Elecciones 2019

“El radicalismo debe definir su política de alianza. Si vamos a estar en una alianza o si piensa solo en ir con candidato propio”, manifestó el titular de ANSES y referente del partido. Además señaló que hay que “evitar ir a internas”

Gustavo Lazzuri, titular de la UDAI Villa María de ANSES y miembro de la Unión Cívica Radical, manifestó las intenciones de un sector del partido de formar un “frente bien amplio” de cara a las elecciones municipales del 23 de junio y evitar una interna.

“Lo que nosotros venimos manifestando es que en realidad queremos evitar una interna. Con lo que ha planteado el Ejecutivo municipal con respecto a las elecciones, de hacerlas muy pegadas a la elección provincial, nos parece que no tenemos tiempo. Es una jugada que nos ha hecho el Ejecutivo, y me parece que lo bueno es esto para nosotros, poder armar un frente mucho más amplio”, manifestó en diálogo con El Diario.

“Nosotros somos partidarios, y cuando digo nosotros me refiero a mucha gente, de llevar adelante una conversación con el resto de los partidos políticos que piensan más o menos igual.

Formar este frente significa presentarse para ganar, y tener una alternativa. Creo que el radicalismo tiene gente que puede llevar, que puede construir un frente bien grande para ser gobierno. Armar una lista para ganar. Ahí estamos parados nosotros.

Creo que hay posibilidades de armar el frente y después se verá el tema de la interna. No estamos para nada convencidos y de acuerdo con que se haga una interna”, remarcó.

Consultado sobre si será posible incluir al PRO en ese frente amplio local, teniendo en cuenta que el espacio ya presentó oficialmente como candidato a intendente a Juan Zazzetti, Lazzuri señaló: “Nosotros no sabemos si va a ser solo el PRO y la UCR”: “Nosotros convocamos al resto de los partidos también, al Frente Cívico, la Coalición Cívica y otros también que por ahí no están de acuerdo con el Gobierno comunal y el provincial. Por eso digo que el radicalismo no tiene que estar ajeno a una coalición y me parece que es lo más importante para poder armar una lista competitiva, representativa y ahí estamos. Lo que creemos es que no hay que agotar el diálogo. No pasa solamente por el PRO, pasa por mucha gente que piensa de la misma manera que nosotros”.

Primero un proyecto, después el candidato

Lazzuri también manifestó que hoy lo más importante no son los nombres, sino el poder formar el frente que incluya a diversos sectores que buscan hacerle frente en los comicios al actual Gobierno local: “Nosotros lo que decimos es que hay que ver quiénes reúnen mejores condiciones y cómo podemos encolumnarnos. Siempre el diálogo es el que te lleva a construir algo mejor. Pero lo que piensa tanto la Coalición Cívica como el PRO, con los candidatos que se puedan haber lanzado ya, es que también es factible de conversar. Así que todo eso se verá. Pero lo primero que tiene que definir el radicalismo es la política de alianza. Si vamos a estar en una alianza o si piensa solo en ir con candidato propio. Por lo cual estamos convencidos de que si queremos tener posibilidades de acceder al Gobierno, tiene que ser con una alianza”.

“El llamado que ha hecho el Ejecutivo nos deja con muy poco margen de maniobra. Ante eso, lo que prima es el diálogo y buscar la forma más conveniente de enfrentar a quienes hoy ostentan 20 años frente al gobierno”, reiteró el dirigente.

“Lo que intentamos es presentar una alternativa a estos 20 años y creemos que podemos hacerlo. Pero es un frente mucho más amplio el que se necesita. Donde por ahí hay gente que no concurre a determinados partidos, sino que nos pide que nos juntemos porque es necesario para cambiar este signo político, tanto la provincia como la Municipalidad de Villa María”, agregó.

El contexto nacional y su influencia en lo local

Consultado sobre si cree que el difícil contexto económico y social que atraviesa Argentina influirá en nuestra localidad a la hora de elegir a sus próximos conductores, señaló que, si bien es posible, “son cosas separadas”: “La situación no es fácil, para nada. Al contrario, siento que se complica y que es muy difícil solucionar en tres años los problemas que se han generado en más de 12. Lo que creemos es que son cosas distintas. Una cosa es la Municipalidad de Villa María, otra cosa es la Provincia de Córdoba y otra el Estado nacional. Creemos que hay actores a nivel nacional que por ahí están buscando todos los fracasos posibles del Gobierno nacional”.

“Pero esto no es una decisión que se va a tomar ahora, la gente tiene la posibilidad de elegir. Lo que nosotros tenemos que plantear son alternativas que sean creíbles, que sean realizables y ahí nos queremos inscribir. No soy partícipe de inventar cosas o decir cosas que no se vayan a cumplir, de ahí a que en el electorado de Villa María influya el contexto nacional, no puedo decir que no vaya a influenciar. Pero creo que son cosas separadas una de la otra”, expresó el exprecandidato a intendente en 2011 y 2015.

“Lo que menos queremos es que salga algún nombre porque no queremos producir ningún tipo de exposición por algo que después puede traer manoseos. Lo que primero queremos proponer es un proyecto y después de ahí saldrá la persona que llevará adelante ese proyecto en conjunto con el resto de la gente”, finalizó.