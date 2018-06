Le alcanzó con cinco minutos

APERTURA – Ultima fecha – Zona C

Universitario derrotó 2-1 a Juventud en Ausonia, anotando los dos goles del triunfo en la parte inicial del encuentro, y se metió en los cuartos de final, donde enfrentará a Playosa, un viejo conocido de los últimos tiempos

Escribe: Federico Gazzoli

Fotos: Osvaldo Carballo

Rápido, certero y eficaz, sin brillo pero con lucidez. Así se mostró Universitario en Ausonia, para derrotar a Juventud de esa localidad y asegurarse un lugar en los cuartos de final.

Una clasificación que se hizo esperar hasta la última fecha del Apertura para los dirigidos por Joselito Bernadó tras una recha sin victorias en los tres anteriores encuentros, que dejaron abierta la definición de la Zona C hasta el final, que ayer logró concretar gracias a lo oportuno que fue en la parte inicial del encuentro para quebrar a un rival que, conformado por mayoría de juveniles y ya sin chances de avanzar a los playoff, salió a la cancha demasiado relajado y lo terminó pagando muy caro.

Sin tiempo para algún tipo de análisis en cuanto a los méritos que lo llevaron a abrir el marcador, el elenco villamariense se puso en ventaja al minuto de juego; un córner desde la derecha fue ejecutado de manera cerrada por Tomás Pratti, Bernardo Pérez despejó con los puños, la pelota dio en la espalda de su compañero Sergio Theiler (que marcaba el primer palo) e ingresó al arco local para convertirse en el 1-0 a favor de la visita.

El gol tempranero envalentonó a la “Uni” para ir en busca de más y dejó por el piso los ánimos del equipo conducido por Marcos Dutto, que quedó tambaleando tras la apertura del tanteador y volvió a fallar cuando Universitario fue en busca de más. Así quedó demostrado a los 5’, cuando Lucas Barengo ganó en la medialuna, ingresó al área y Enzo Bailone lo bajó desde atrás, razón por la que el árbitro Yoel Yudica pitó penal para los académicos. El propio Barengo fue desde los doce pasos y definió de derecha contra el poste derecho (Pérez voló a la otra punta), decretando así el 2 a 0 para los villamarienses.

Con dos goles de ventaja, Universitario sintió que rápidamente ya había cumplido el objetivo de ganar para meterse en los cuartos y fue así que a partir de ese momento optó por asegurar el control del partido basándose en defenderse con la pelota en los pies antes que hacerlo con la incisión ofensiva que demostró en el arranque del duelo.

Pero esa falta de ambición para ir por más le terminó pasando factura a la visita, que se relajó demasiado y le permitió al dueño de casa achicar la brecha en el tanteador, prácticamente sin hacer méritos para lograrlo, cuando el reloj señalaba los 21’. Matías Bianchi ejecutó un tiro de esquina por la derecha, a la altura del primer palo Nicolás Morellatto se anticipó a la marca de Diego Vicario y conectó de cabeza, señalando el descuento de la “Juve”.

La cosa estaba ahora 2 a 1 y, con el temor de que el local pudiera quitarle puntos en su afán de clasificarse, por más de que nunca dejó de ser el dominador del encuentro, Universitario volvió a atacar con decisión contra el área adversaria, aunque ya no contó con el oportunismo goleador que tuvo en la apertura de la tarde y todas las chances que generó fueron mal definidas o se encontraron con las manos del arquero de Ausonia.

En ese contexto, las más claras fueron un mano a mano de Juan Acosta que el uno local tapó ubicando las manos sobre su cabeza (30’), un tiro libre rasante de Barengo, en el que Pérez dio rebote y allí remató Gastón Moyano para una nueva respuesta del uno (32’), un derechazo a quemarropa de Barengo que el portero tapó con su humanidad (33’) y un cabezazo de Moyano, tras centro de Pratti, que pasó cerca del poste derecho (36’).

Pasó la ráfaga en la que Universitario mereció ampliar ventajas, pero el marcador no vario y el primer tiempo finalizó con un gol de ventaja a favor de la “Uni”.

En el segundo tiempo, los de Bernadó perdieron la pelota y retrocedieron notablemente en el campo de juego, cediéndole el protagonismo a un dueño de casa que no supo como transformar la posesión del esférico en creación de situaciones claras de gol.

Tal es así que, tras un arranque del complemento que careció de acciones de peligro, la primera clara fue generada por Universitario a los 20’, cuando Luciano Antonino cortó en el medio y jugó rápido para Pratti, quien superó la marca de Gustavo Tozzini y, cerca de la medialuna ante la salida de Pérez, remató suave de zurda un balón que se fue a un costado del palo izquierdo.

Por su parte Juventud solo inquietó al visitante a los 35’, desde los pies del recientemente ingresado Kevin Giorgis, que metió un derechazo que tapó Mellano y en el rebote el uno mandó al córner un nuevo remate del atacante local.

Antes del final solo quedó tiempo para un zurdazo de Pratti que se estrelló en el travesaño.

Los minutos pasaron y cada uno siguió mostrando lo mismo, Juventud una tenencia de balón intrascendente que nunca le permitió estar cerca del empate y Universitario un orden defensivo con el que se aferró a la merecida victoria que lo metió, de una vez por todas, en los cuartos de final.

Se viene un viejo conocido

En los cuartos de final, Universitario se verá las caras con Playosa, equipo con el que ya se enfrentó en dos oportunidades en el presente certamen, con un triunfo de local por 2 a 1 para cada equipo.

Además, la “Uni” ya se midió con el Albo en los cuartos de final del Clausura 2017, ocasión en la que fue vencedor de la serie el elenco de la casa de altos estudios.

La figura: TOMAS PRATTI

Fue el hombre más desequilibrante en la ofensiva de Universitario. Cada vez que agarró la pelota y encaró fue un dolor de cabeza para la defensa local, que por momento no podía frenarlo de ninguna manera. Una gran pegada de zurda en el córner en el que se abrió el marcador.

El árbitro: YOEL YUDICA

Correcto desempeño. Siempre cerca de cada jugada para pitar de manera acertada. Utilizó bien las tarjetas amarillas para manejar el juego. Contó con la colaboración de los jugadores, que acataron sin problemas sus decisiones. Solamente se equivocó al no darle una ley de ventaja a Universitario, cortándole un claro avance sobre el final del encuentro.