“Le pido a Cabrignac que no nos haga una persecución política”

El legislador del PRO dijo que lo que reclaman es “un fiel reflejo” de lo que plantea la gente en cada recorrido y que le corresponde al municipio trabajar por los vecinos

El legislador provincial del PRO, Darío Capitani, denunció “persecusión política” de parte del director del MuniCerca Nº 4, Oscar Cabrignac, quien en nuestra edición del domingo pasado cuestionó el timbreo efectuado por militantes de ese espacio político en el barrio La Calera.

En esa oportunidad, el director del MuniCerca Nº 4 criticó que unas 25 personas del PRO “desembarcaron de un colectivo después de un año y cinco meses y caminaron 25 minutos sacándose fotos con algunos vecinos” de ese sector de la ciudad, el sábado 6 de mayo pasado.

“Ante las recientes declaraciones del funcionario municipal Oscar Cabrigbac sobre la visita realizada por nuestro espacio político al barrio La Calera, lo que pido es que no nos haga una persecución política”, manifestó Capitani.

“La situación que exponemos de cada uno de los barrios no es producto de nuestra imaginación, es un fiel reflejo de las inquietudes que nos plantea cada vecino cuando caminamos cada sector de nuestra ciudad”, señaló.

“Que el municipio trabaje en los barrios es lo que corresponde, que se mantengan los edificios educativos es lo que corresponde, que el Municerca Nº 4 trabaje para el bienestar de los vecinos no es para aplaudir, es lo que corresponde”, agregó.

“Hay iluminación, pero se necesita más iluminación. Hay calles pavimentadas, pero hacen faltan más calles pavimentadas, otras están destruidas, también hay que reconocerlo”, afirmó el legislador.

“Sí es real lo que manifiesta Cabrignac en relación a los beneficios sociales, como los otorgados por el Programa Vida Digna y Tarjetas Sociales, entre otros, lo que no dice el funcionario es que son gracias a los aportes económicos del Gobierno del presidente Mauricio Macri, con el propósito de sostener en toda la provincia de Córdoba dichos programas conjuntamente con el Gobierno provincial”, subrayó.

“Las inquietudes pasan no solo por lo que falta, si no por lo que está y no funciona”, completó el referente del PRO.

“No solo nos preocupa la persecución que el funcionario político de la Municipalidad de Villa María nos hace por recorrer cada rincón de la ciudad, a quien le molesta nuestra forma de ‘timbreo’, que no es otra cosa que escuchar cada inquietud de los vecinos, sino la descalificación a nuestro espacio. Cabrinac deberá entender que hay otra forma de hacer política, sin aparato ni apriete a los vecinos”, remarcó.

“Lo que no sabe Cabrignac es que en los timbreos los voluntarios se trasladan por sus propios medios y no pagan por militar en la búsqueda de soluciones a los vecinos, por lo tanto, lo que dice públicamente es razonablemente una mentira más”, sostuvo Capitani.

“Y con respecto al empleo que se necesita en los barrios, Cabrignac deberá quedarse tranquilo porque tenemos la certeza de que el Gobierno Nacional está trabajando para transformar el asistencialismo en empleo genuino porque la cultura del trabajo es la que definitivamente nos va a permitir sacar a nuestro país adelante”, añadió.

“Por lo tanto, vuelvo a pedirle que no nos haga persecución política, estamos en democracia”, remató.

Finalmente, el legislador adelantó que los concejales del PRO, Karina Bruno y Omar Coutsiers, quienes forman parte del bloque Juntos por Villa María, presentarán en esta semana proyectos que involucran a dicho barrio, entre los que se encuentra uno para ampliar la red de gas.