Leña al fuego

La Mole Moli aprovechó que fue confirmado para el próximo certamen de Tinelli y volvió a salir en defensa de la carrera de galgos. El boxeador fue denunciado por apología del delito, rescatistas juntan firmas en su contra y hasta una hija del propio conductor no lo quiere en el programa

Conocido por su verborragia y sus formas campechanas, el exboxeador Fabio “la Mole” Moli siempre supo ganarse el cariño del público. Sin embargo, su marcada posición en apoyo a las carreras de galgo, algo que defiende a “capa y espada”, le valió en los últimos días rechazos y hasta una denuncia de una ONG por “apología del delito”.

La situación se genera justo después que Marcelo Tinelli, siempre hábil para generar polémica en la previa de su programa, confirmara nuevamente al gigante de Villa del Rosario para la temporada que viene del “Bailando”.

La confirmación resultó curiosa porque hasta el propio Tinelli, que suele mostrarse cariñoso con los animales, había bajado al cordobés de su certamen a pedido de su hija Candelaria, quien es conocida por su devoción por los tatuajes y sus campañas solidarias por los derechos de los animales.

En torno a la polémica, la propia Mole se mostró desconcertada por su convocación. “Estoy completamente sorprendido de que el Cabezón me haya llamado. Les tengo que ser honesto… porque la verdad es que no lo puedo creer, todavía no caigo…”, comenzó diciendo el excampeón argentino de peso pesado en un audio que difundieron en El Trece.

Además, remarcó: “Voy a tener la posibilidad de estar frente a frente y cara a cara (con Marcelo) que es lo que yo quería para poder decirle muchas cosas, para hablar sobre el tema porque socialmente todos los medios me defenestraron mal. Todos ponían en el zócalo ‘el maltratador de la Mole Moli’ sin ningún fundamento y lo voy a aclarar todo ahí. Todo vuelve en la vida y ahora tengo la posibilidad de estar frente al Cabezón para hablar el tema frente a frente y cara a cara”.

Según afirman medios capitalinos, al parecer eso dichos así como la propia invitación de la Mole al Bailando no cayó para nada bien en el entorno del conductor de Showmatch. Es que, mientras el exboxeador denunciado por maltrato animal era entrevistado en el programa de El Trece, la propia Candelaria reconoció que ella no lo quiere en el programa de su padre.

“No quiero que esté”, respondió la hija de Marcelo al ser consultada por una seguidora de Twitter sobre su opinión acerca de la participación del cordobés en el certamen de baile.

“Repudiamos la presencia de la Mole Moli en el programa de tu papá. ¿Qué les pasa? Un confeso explotador en TV?”, expresó un grupo de proteccionistas a través de otra cuenta de esa red social y la morocha agregó: “Juro que no quiere esté. Ojalá me escuchen”.

Mientras tanto, Moli, también excampeón en Bailando 2010 y Cantando por un sueño 2012, no cambió su postura. En diálogo con otro programa de El Trece, conducido por Fabián Doman, reiteró que está “completamente a favor de que se corran carreras de galgos” porque ellos (por los galgueros) “no pichicateamos a los perros, esas son cosas que pusieron ustedes los periodistas”.

“Yo tuve la suerte de recorrer el país y jamás vi a un galgo tirado. En esto hay hijos de p… como en todos lados, no te voy a discutir, pero yo laburé toda la vida, desde los ocho años que trabajo y tampoco voy a permitir que me traten de atorrante. Jamás en mi vida maltraté a un perro. Mis galgos eran liebreros, tenían otro cuidado y yo jamás organicé una carrera”, se justificó.

Campaña en contra

A medida que los medios capitalinos hacen hincapié en la presencia de Moli en el programa de Tinelli, varias rescatistas juntan firmas para que esto no suceda.

“En su momento decidimos que no estaba bueno lo que venía pasando, sobre todo en las redes sociales. Yo tengo hijos que defienden y protegen a los animales, y sentimos que había muchas organizaciones que no querían”, había dicho Tinelli.

Pese a todo, parece que el rencor pasó y este año el personaje devenido en humorista fue convocado y hasta la hija del Cabezón puso el grito en el cielo e inició su campaña contra el cordobés.

A la campaña contra el exboxeador se sumaron también conocidas rescatistas villamarienses, que avalaron también la denuncia de una ONG por “apología del delito”, recordando que las carreras de galgos están prohibidas en todo el país.

Más allá de esto, Moli plasmó una problemática que no parece tener fin, ante la resistencia de quienes esperan que vuelvan las carreras. De hecho, en la ciudad y la región muchos mantuvieron a sus galgos en acción, con la expectativa que la pelea se pueda ganar en el plano judicial.

Entre unos y otros también estará el propio Tinelli, que supo hacer lectura de lo que significan los perros en la sociedad y, como siempre, tendrá un escalón para su rating.