Leoncitos a semifinales

Ameghino avanzó ayer a las semifinales de la Liga Provincial de Clubes de la categoría U19 masculina que organiza la Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba.

El León derrotó de visitante a Unión Central, por 88 a 76, luego de un primer tiempo favorable de 35-25. Ambos equipos jugaron un atractivo encuentro, luego que cada uno de ellos se quedara con un triunfo en esta serie, ambos de visitante.

De esta manera, Ameghino se suma a Sparta, que había logrado la clasificación al ganar su serie 2 a 0, ante Poeta Lugones.

También ayer lograron su clasificación, en el tercer punto de la serie, Independiente de Oliva tras derrotar a Talleres de Córdoba por 83 a 69, e Hindú Club al vencer de visitante a Pesca de Carlos Paz por 81 a 54.

El sábado había logrado la clasificación Bolívar de Carlos Paz, Matienzo de Córdoba, San Isidro de San Francisco, Instituto de Córdoba y Sparta de Villa María.

Los cruces de semifinales, que definirán los cuatro clasificados al final four serán los siguientes: Bolívar (Carlos Paz) vs. Ameghino; Matienzo (Córdoba) vs. Sparta, Independiente (Oliva) vs. Hindú (Córdoba) y San Isidro (San Francisco) vs. Instituto (Córdoba).