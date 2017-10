Centro Cultural Leonardo Favio - Organizado por el Instituto Leibnitz en el marco del Festival Vive y Siente

Liliana González: “El secundario debe cambiar radicalmente”

A sala llena, la prestigiosa licenciada en Psicopedagogía habló sobre cómo acompañar a los adolescentes en sus desafíos a futuro

Una multitud colmó el hall del Centro Cultural Comunitario Leonardo Favio con la intensión de escuchar a la licenciada en Psicopedagogía, Liliana González. La especialista arribó a nuestra ciudad, en una tarde con un sol radiante, para presentarse en el marco del Festival Vive y Siente, que se realiza como festejo por los 150 años de Villa María.

Minutos antes de su disertación, González dialogó unos minutos con EL DIARIO.

“Es la primera vez que trabajo un domingo”, bromeó, visiblemente de buen humor.

¿Hay vida después del secundario?, fue el eje de su charla de ayer: “Es donde comienza la etapa más importante de la vida de uno, que es la de elegir qué vas a hacer. Se acabó lo obligatorio y lo que eligen tus padres. Algunos quieren estudiar, algunos no tienen la menor idea de qué estudiar, quisieran, pero no saben qué porque nada los apasionó y nada les gustó en el secundario, no se les despertó ninguna llamita. Otro quieren trabajar o forzosamente trabajar y estudiar. Algunos quieren un año sabático y si es posible dos o tres. Algunos quieren una mochila y viajar y otros quedan al margen y no entran en ninguna institución educativa”, expresó.

Aprender a pensar críticamente

Sobre el porqué es tan compleja la situación actual y complica ese “momento de elección”, González aseguró: “La escuela secundaria está muy mal, salen con muy poca formación y muchas dificultades de aprendizaje. Le tienen miedo a la universidad, porque los enfrenta con libros y no fotocopias”.

“El secundario tiene que cambiar radicalmente”, remarcó ante la consulta sobre cuáles son las herramientas que el colegio debería brindar a los adolescentes.

“Como está hoy, el secundario sigue siendo enciclopédico, memorístico, no sirve más. Los chicos saben que el conocimiento está en Google. Los chicos tienen que aprender a investigar y a pensar críticamente”, agregó.

“La escuela tiene que ser un centro de investigación y debate. Con mucha lectura crítica de los que nos pasa, mucha lectura de los medios de comunicación, que aprendan a elegir, a criticar. Sería lo básico”, manifestó.

¿Juventud apática?

“Eso no es así, solo algunos están apáticos”, aseguró la especialista.

“Hoy la posibilidad de elegir es tan grande, los campos laborales y profesionales se han amplificado de tal manera, que se complica más”, señaló.

“Es responsabilidad del Estado y de las políticas educativas que el secundario no se haya aggiornado. Ahora hay intentos de modificación del secundario, pero vamos a ver que no sean intentos partidarios”, indicó.

“Creo que para reformar el secundario hay que hacer un congreso pedagógico, donde todo el mundo tenga posibilidad de participar. No puede venir de arriba, preparado por algunos ‘genios de la educación’”.

“Estos espacios, como la charla de hoy, son importantes y dan cuenta de que hay interés”, finalizó.

