Llaman a colaborar en una campaña por frazadas y alimentos

Como cada año, el grupo Ciudadanos Solidarios en Acción lanzó una campaña para reunir frazadas y ropa de abrigo que son entregadas a familias que viven en condiciones precarias. Pero a diferencia de otras ocasiones, este año también hacen hincapié en la donación de alimentos, ya que es una demanda que se sostiene y a la cual les cuesta hacer frente.

Así lo explicó Javier Pérez, coordinador del grupo, quien manifestó que “nos piden bastante alimento, se nota una crisis importante de muchas familias y sobre todo de mamás solas con hijos”.

“Hasta el momento no tenemos frazadas donadas. Empezamos la semana pasada y pusimos cuatro puntos para entrega de donaciones y no hemos recibida ni una. Viene dura la mano. Sabemos que los costos están altos, con salarios totalmente devaluados”, planteó sobre lo difícil que se les está haciendo recibir donaciones.

A su vez, dijo que “durante todo el año hay pedidos de alimentos”, pero “a veces no es tan sencillo que la gente done porque sabemos lo que cuestan los alimentos”.

Según confió, en la página de Facebook del grupo reciben entre 20 y 25 mensajes por día de personas solas o familias que piden ayuda.

“Tratamos de acudir adonde podemos. Somos voluntarios y ponemos de nuestros bolsillos para ir de un lado a otro. Estamos realmente muy preocupados, la situación es crítica”, remarcó.

Cabe destacar que el grupo lleva años realizando colectas y campañas de todo tipo y que desde hace un tiempo viene dando a conocer lo dificultoso que le resulta conseguir que la gente done. No por falta de solidaridad, claro está. Además, sumó otra problemática. “Hay un factor que preocupa mucho que tiene que ver con las adicciones. Sinceramente, creo que se ha incrementado. Vienen a nosotros y nos plantean ese problema y no estamos capacitados para tratar el tema”, reveló, y agregó: “Una frazada, algo de comida, sí, pero a veces una madre desesperada nos cuenta de la realidad con las adicciones, de cómo gira constantemente alrededor de los jóvenes de diferentes barrios y no sabemos cómo actuar”.

Los interesados en acercar donaciones puede hacerlo en:

*Mauricio y Claudia – Óptica Perez, Corrientes 1017 (horario comercial)

* Vicky Astegiano – Academia Alas, Colombia 425 (de 18 a 20).

*Gisela Pratto – Rectorado UNVM, Entre Ríos 1431 (de 7 a 13).

*Javier Pérez – Campus UNVM – Arturo Jauretche 1555 (de 8 a 15).