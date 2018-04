Llaman a una apostasía colectiva

Para dejar de pertenecer a la Iglesia Católica

Crearon una página donde orientan sobre los pasos a seguir e incluso comparten un modelo de carta para el Arzobispado. Pretenden “acelerar el proceso” de crisis que atraviesa la institución

La apostasía es el proceso por el cual una persona bautizada solicita que se retire todo dato existente sobre ella en los registros de la Iglesia Católica, para dejar de pertenecer a la misma.

“Apostasía Colectiva Villa María” es la página de la red social Facebook que se creó para orientar a los interesados en realizar ese trámite, incluso compartiendo una carta modelo para presentar al Arzobispado.

“Estamos atravesando un momento histórico en el que las instituciones que nos ‘orientaban’ están en crisis y la Iglesia es una de ellas. Con esta iniciativa pretendemos acelerar ese proceso”, explican en la descripción del sitio.

“No elegí bautizarme, pero elijo retirarme”, “el que quiera un cura que se lo pague”, son algunas de las frases que se leen en las imágenes, esta última en referencia al millonario aporte que el Estado nacional realiza a la entidad que mayor representatividad se adjudica.

El modelo de petición para apostatar menciona artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para fundamentar la solicitud.

El pedido persigue el objeto de solicitarle al obispo “se sirva ordenar que todo registro relativo a mi persona actualmente mantenido por la Iglesia Católica Apostólica Romana sea eliminado de inmediato y que dicha institución se abstenga de establecer en el futuro cualquier nuevo registro referido a mi persona, si no mediara expreso consentimiento de mi parte”.

La separación de la Iglesia y el Estado es otra de las consignas que se dejan ver en este grupo que brinda información online sobre la apostasía.

“Apostatar, entonces, sirve para que la Iglesia no hable por nosotros, para que no se involucre con el Estado, que no se oponga a cosas que a nosotros nos parezcan correctas y que no promueva cosas que al pueblo le parecen incorrectas. Evitar que el sueldo de los obispos salga del bolsillo de todos los ciudadanos. Evitar que tenga un poder que no le corresponde y de una vez por todas lograr el Estado laico”, reza un texto que citan en la página.