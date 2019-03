“Llevamos la propuesta de la decencia frente a la decadencia”

Córdoba Cambia – Luis Caronni, candidato a legislador, encabezó el primer acto partidario rumbo a las elecciones provinciales

Luis Caronni es el candidato a legislador por Córdoba Cambia. Inició la campaña con un acto en la sede partidaria

“Programamos una primera jornada de trabajo organizada por la parte del radicalismo que está en Córdoba Cambia con miras a las elecciones del 12 de mayo, pero el desborde de gente transformó esa reunión en un acto”, dijo el candidato a legislador en el Departamento San Martín por Córdoba Cambia, el radical Luis Caronni.

Acompañado por “una gran cantidad de radicales que hacía mucho no nos juntábamos”, más los referentes de los otros partidos políticos que integran la agrupación -a excepción del PRO, que envió nota- Caronni dijo en el acto realizado el martes a la noche, en la sede de la calle Jujuy 1300, que empezaron a diseñar los ejes de trabajo durante la campaña.

“Centralmente, vamos a recorrer todo el departamento para llevar adelante la propuesta en torno a lo que viene reclamando toda la provincia. Y no es otra cosa que la necesidad de cambio tras 20 años de justicialismo. Y ese cambio lo representamos con (Mario) Negri, (Héctor) Baldassi y yo en el Departamento San Martín. Y desde acá, no me cabe la menor duda, vamos a contribuir para que se produzca”.

Aseguró que ya tienen definida la agenda de visitas en todas las localidades del departamento. “Vamos a poner énfasis en estos primeros días en los sitios que votan el 14 de abril, que son casi todos municipios radicales; empezando por Arroyo Cabral, donde el viernes estará lanzando su candidatura Pablo Alcalino”, indicó.

“Además, vamos a recorrer palmo a palmo cada barrio de Villa María y Villa Nueva”.

Otra vez frente a Accastello

Sobre el escenario político provincial, dijo que el hecho de que Pablo Carro declinara su candidatura a gobernador “demuestra que el kirchnerismo con el schiarettismo se conjugan”. Y agregó: “Más en este departamento, donde me toca competir con el brazo ejecutor del kirchnerismo durante los 12 años de gobierno de esa fuerza”, dijo.

Es que con Eduardo Accastello -a él se refiere- son dos viejos conocidos, dado que se enfrentaron en las urnas en 1999 como aspirantes a la Intendencia de Villa María. Ese año, Accastello -el candidato a legislador en el departamento por el justicialismo- ganó la elección. “Se puede hacer un parangón de la historia, y así como en ese momento la gente pedía un cambio del signo de gobierno, pasando del radicalismo al justicialismo; hoy es exactamente al revés y el cambio viene de la mano de nuestro equipo”.

Dejó en claro que la energía de Córdoba Cambia se concentrará en el trabajo de hacer conocer las propuestas y en enfrentar en las urnas al rival justicialista. “Jamás veremos a nuestros correligionarios como adversarios, son nuestros amigos y es una cuestión circunstancial estar en listas distintas, hemos tomado otros caminos, nada más”, dijo, al ser consultado sobre la lista de la UCR, la tradicional que lleva el número 3, que en el departamento está encabezada por Marcos Tagni.

Pero volviendo al eje de su discurso en torno al cambio, indicó que “no se trata sólo de una alternancia de partidos políticos por la alternancia misma”. “Estamos hablando de una alternancia que representa la decencia contra la decadencia. Esta alternancia va a significar una gestión honesta, que no haya delegados en Villa María de (Julio) De Vido, de (Ricardo) Jaime, de (Amado) Boudou, de (José) López. No queremos volver nunca más esos momentos en que se recibía alegremente en el Aeropuerto Néstor Kirchner a la banda del exvicepresidente que hoy está preso, La Mancha de Rolando, para salir a tocar sin ninguna responsabilidad”.

Entiende que la gestión actual del Gobierno nacional de Cambiemos ha dado muestras claras de que es diferente en lo que a honestidad se refiere. “Estamos acostumbrados a que cuando termina un gobierno, se lo investiga. Acá vimos algo inédito: fue imputado el padre y el primo hermano del presidente, lo que representa que no hay coronitas para nadie. Eso no se vio nunca en la Argentina”, defendió.

En lo económico de la gestión nacional admitió que “hay una serie de desaciertos”, pero confía en que van a seguir trabajando “para salir de esta situación”, concluyó.