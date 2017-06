“Lo divertido es componer personajes totalmente diferentes a uno”

A las 21 y a las 23 se montará la puesta integral que contará con 30 imitaciones, 20 cambios de vestuario y acróbatas bailarines dentro de un formato de humor y música

En su primer desembarco en nuestra ciudad, Fátima Florez no solo brindará una, sino dos funciones de su premiado show titulado “Genias”.

La actriz e imitadora que catapultara su fama con celebradas caracterizaciones de figuras de la política y el espectáculo en programas televisivos de alto encendido como “ShowMatch” y “Periodismo para Todos” (de Jorge Lanata), mostrará en esta ocasión una puesta que no solo girará en torno a sus múltiples personajes reconocibles, sino a una propuesta integral más ligada a los formatos musicales de varieté.

En diálogo con EL DIARIO, Fátima adelantó parte del show y los proyectos sobre tablas y en la pantalla chica que la tendrán más que ocupada durante todo el año.

-Venís “fresca” para reiniciar la gira después del viaje por Europa que hiciste con Norberto (su pareja y mano derecha).

-La verdad que sí. Era algo que queríamos hacer desde hace mucho y por cuestiones laborales y de compromisos no podíamos concretarlo. Por suerte estuvimos un mes allá y nos alquilamos un “motorhome” con unos amigos para recorrer. No sabés la cantidad de cordobeses que me crucé y que me hablaban muy bien del espectáculo. Le debo mucho a Córdoba.

-Me imagino que haber ganado el “Carlos de Oro” en Carlos Paz habrá sido muy emotivo para vos…

-Fue definitivamente un antes y un después en mi carrera. Es cierto que uno sueña o aspira a ganar el premio a la mejor comediante o a la mejor actriz o mejor humorista, pero el de Oro, que es el consagratorio, no me lo esperaba, superó mis expectativas y estoy muy agradecida por eso.

-¿La puesta que traés conserva el mismo formato que en la temporada?

-Se hacen algunos cambios ya que se va aggiornando con respecto a la actualidad en chistes y rutinas nuevas. Pero habrá 30 imitaciones, 20 cambios de vestuario, estarán conmigo Julián Labruna y Fernando Sanmartín, los acróbatas bailarines y las pantallas… Las críticas que hemos recibido dicen que los espectadores se van llenos no solo por el humor, sino porque tiene mucho musical, mucho baile, mucha coreografía. Trasladar todo eso significa un movimiento muy importante para llevarlo por todo el país. Hay muchos que sé que se achican, pero nosotros decidimos que no.

-¿Alguna vez recibiste algún llamado crítico por la imitación de alguna política?

-Nunca me pasó y supongo que debe ser porque están contentos con lo que hago. Es más, ningún político ni ningún artista me ha llamado por eso. Y las actrices o cantantes que me he cruzado me dicen que están muy conformes y contentas por el trabajo, que se sienten halagadas por haber sido tenidas en cuenta. Se lo toman con humor.

-¿Cuál fue el personaje que más te costó abordar?

-Son muchos. Susana (Giménez), me costó por lo famosa que es y por el color de voz que tiene. También Carmen Barbieri y Cristina (Kirchner), fue difícil por la carraspera de la voz. Y en cuanto al canto te diría que Valeria Lynch y Lucía Galán, de Los Pimpinela, por sus registros tan altos.

-¿Con algún personaje te sentís más afín?

-Me veo muy distinta a todos los personajes que hago. Y eso es justamente lo divertido, componer personalidades totalmente diferentes a uno. Uno deja de ser uno para meterse en la piel de tu personaje.

-Si alguien tuviera que imitarte a vos, en tu vida común, ¿cómo tendría que hacer?

-Yo soy muy chiquilina en mi vida. Dicen que los humoristas somos aburridos o apagados en la vida diaria y yo vivo haciendo bromas. Hago esto porque me divierto y me hace feliz. Y cuando bajo del escenario sigo teniendo la misma chispa.

-Se hablaba de que, este año, podías volver a trabajar con Lanata o estar con Susana. ¿Finalmente qué definiste?

-Voy a estar con Susana, la diva de los argentinos, y desde la primera emisión (por Telefe). Fue muy difícil la decisión porque le debo mucho a Jorge y los tres años que estuve con él. Todavía no sabemos con qué personaje voy a arrancar porque van a jugar mucho con la actualidad. Por eso es probable que se defina más cerca de la fecha.

-Además de dicha participación, ¿tenés planeado algún proyecto a corto o largo plazo?

-En principio vamos a estar hasta el 31 de agosto girando por todo el país. Y después tendremos el debut en Miami. Es algo que me tiene muy entusiasmada porque estaba previsto desde el año pasado y recién ahora se podrá concretar. También seguramente habrá eventos de fin de año y luego pensaremos qué haremos para la temporada de verano siguiente.

Nueva convocatoria de la usina cultural

Hasta el 16 de junio se podrán presentar propuestas para “Encuentros Intimos”. Se trata de “realizar arte en espacios habitados en forma itinerante, asumiendo el reto de transitar la escena en espacios no convencionales”, indicaron los organizadores. “Es un programa inspirado en el fenómeno artístico contemporáneo de la danza y el teatro. Su objetivo es realizar representaciones en espacios habitacionales cotidianos”, añadieron. El formulario en la web: www.usinacultural.unvm.edu.ar.

En Villa Nueva – Celebran el Día del Escritor

El Centro de Educación de Nivel Medio de Jóvenes y Adultos (CENMA), de Villa Nueva, desarrollará el próximo martes 13 de junio a las 20.30 en el Salón de Usos Múltiples del IPET 322 Manuel Belgrano (Rivadavia y Lima), una velada especial por el Día del Escritor.

En la oportunidad los profesores Daniel Rodríguez y Luis Luján (quien ejerció hasta el mes pasado la presidencia de la filial Villa María de la Sociedad Argentina de Escritores), harán referencias a hombres de letras de la Argentina, según se informó.

Asimismo, se señaló que en la oportunidad habrá una lectura de poemas de autores nacionales.

Lectura

Por otra parte, se hizo saber que se ha invitado a poetas de las dos Villas, asociados a dicha delegación de la SADE, para que participen del evento a través de la lectura de sus obras ante los presentes.

Una vez finalizado el acto, los alumnos de la casa los entrevistarán para conocer el pensamiento de los escritores locales y regionales, para posteriormente agasajarlos con un ágape.

Esta noche – Triama en Le Parc

A las 22 de hoy se presentará en una cena show el destacado grupo local Triama, integrado por Marcelo Aranda, Lucas Arregui y Silvia Muñoz. Será en el restaurante Saint Tropez del Hotel Le Parc, ubicado en Corrientes 1236, en pleno centro de la ciudad.