“Lo mejor que me dejó 2016 fue el contacto con la gente”

Así lo aseguró el concejal del PRO al contar su experiencia legislativa. También dijo que fue un año intenso y valoró trabajar escuchando otros puntos de vista porque lo hicieron ser “más objetivo”

“En lo personal puedo decir que 2016 fue un año intenso, de mucho trabajo y compromiso, de actividad en grupo y esmero para fortalecerlo, de proyección hacia la comunidad, que es quien me dio la posibilidad de transitar 2016 como mi primer año como concejal y con una tarea legislativa para mi ciudad. Fue un año muy positivo”, fue lo primero que respondió el concejal del PRO, Omar Coutsiers, cuando se le pidió una definición del año legislativo que concluyó en diciembre último.

El edil, que forma parte del bloque Juntos por Villa María, ocupó por primera vez una banca en el Concejo Deliberante por la fuerza que a nivel nacional lidera el presidente Mauricio Macri y en lo local tiene como referente al legislador provincial Darío Capitani.

“Dentro del Concejo Deliberante de Villa María, 2016 fue un año en el que se destacó una actividad democrática con bastante paridad parlamentaria, como hace muchos años no sucedía, con un bloque -al cual pertenezco- con distintas fuerzas políticas, ya que está conformado por la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y el PRO, que nutren a la bancada gracias a los diferentes puntos de vista. Aún así, siempre bajo el consenso que obtenemos se genera como resultado proyectos en conjunto, visiones compartidas y una agenda parlamentaria en común”, puntualizó.

“Trabajamos tanto en forma particular como en conjunto, desarrollando y analizando proyectos que contribuyan al correcto funcionamiento del municipio y para los villamarienses en sus diferentes dimensiones, siempre pensando en una Villa María realmente inclusiva, justa, novedosa, moderna, pero, sobre todo, bajo la opinión de sus habitantes”, aseguró el concejal.

“Particularmente fui uno de los legisladores locales que en 2016 trató de incluir a nuestra ciudad en las nuevas oportunidades que brinda el Gobierno de Mauricio Macri en general, solicitando que Villa María adhiera a las nuevas leyes nacionales, al igual que mi par Karina Bruno y el legislador Darío Capitani desde la provincia”, apuntó Coutsiers.

No politizar

“Transité un año que me permitió estar en contacto con la gente y sus diferentes problemáticas, sobre todo barriales, que tanto aquejan a los vecinos especialmente de los sectores periféricos de nuestra ciudad; como así también recorrí las diferentes instituciones locales y observé de qué manera ayudan a la comunidad”, indicó.

“Lo mejor que me dejó el año 2016 fue el contacto con la gente; me hizo tomar conciencia de la responsabilidad que implica ser funcionario cuando fui elegido por los vecinos a quienes hoy y durante mi período como concejal voy a prestarles servicio y estar a su disposición”, prometió.

“Por eso siempre que presento un proyecto, lo hago exclusivamente pensando en el bienestar de los vecinos, sobre todo en los más vulnerables de la ciudad. También por eso conozco la totalidad de los barrios y en esa tarea no puedo dejar de mencionar a mi equipo político, ya que desde el PRO nacional se organizaron los famosos ‘timbreos’ en los que aprovechamos para conocer cada rincón de nuestra ciudad y a sus habitantes”, agregó.

“Dentro de lo mejor de este año legislativo que se fue, también valoro mucho la experiencia que uno obtiene trabajando con los distintos puntos de vista que provienen de ambos bloques, eso me hizo ser una persona más objetiva y no politizar situaciones o cuestiones, algo que muchas veces se hace y no corresponde, sino a verdaderamente proyectar por la gente que más necesita”, remarcó el edil.

Sin respuestas

“Lo peor del año fue la falta de respuestas del Ejecutivo al momento de las solicitudes de informes sobre cuestiones en las que queríamos profundizar nuestro conocimiento y que pedíamos, obviamente, haciendo uso de nuestras facultades como concejales; como así también la falta de voluntad política al momento de llevar adelante un proyecto por el cual trabajé mucho tiempo como el de control de superpoblación animal y maltrato animal, o el intento de defender lo indefendible especialmente cuando se trata de acciones que están teñidas de sospecha”, afirmó, sin aclarar puntualmente a qué situación se refería, pero dando a entender que se trataba de las negativas del Ejecutivo a tomar medidas con el Eninder.

“También fue malo darme cuenta en la cantidad de cosas en las que le falta realmente avanzar a Villa María, como por ejemplo la pavimentación de calles en los barrios Las Acacias, Roque Sáenz Peña, La Calera, Belgrano, Parque Norte, Carlos Pellegrini, Felipe Botta, Nicolás Avellaneda, San Martín, San Nicolás, San Juan Bautista, Industrial, Los Olmos, Bello Horizonte, Vista Verde, Mariano Moreno, Las Playas, Villa Albertina, barrios de donde más reclamos tuvimos”, aseveró.

“Me siento muy optimista para el año 2017, voy a seguir trabajando para mantener la consolidación del bloque como lo venimos haciendo, trabajando en conjunto y concretando proyectos”, dijo Coutsiers.

“Este año vamos a comenzar con la Escuela de Operarios de Tambo, un proyecto por el que tuve una ardua labor durante todo el 2016 y que hoy cuenta con la amplia participación de entidades que lo apoyan como el INTA, la Sociedad Rural y la Universidad Nacional Tecnológica-Facultad Regional Villa María”, indicó.

“Voy a seguir estando con la gente y a la par de los barrios, para presentar posibles soluciones a sus diferentes problemáticas, hoy más que nunca, y destacando siempre mi consonancia con el Gobierno nacional a través de los diferentes programas sociales nacionales que intentamos aplicar a la ciudadanía villamariense”, concluyó.