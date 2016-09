“Lo mío son los personajes”

Es uno de los referentes cómicos que han explotado en los últimos tiempos a través de las redes sociales

El jueves pasado aterrizó por primera vez en nuestra ciudad el comediante bonaerense “Juampi” González, quien montó su espectáculo “De todo un poco” en el Teatro Verdi ante poco más de 200 personas.

Su visita acompaña a una tendencia en boga: la presentación de artistas que han explotado su fama mediante las redes sociales, como son los casos del colectivo cordobés Hecatombe! (actuó el 8 de mayo) y el dúo Camilo y Nardo (que estuvo el 18 de junio y que regresará el 23 de septiembre).

En diálogo con EL DIARIO, González respondió algunas preguntas acerca de su carrera y sobre cómo actuar en plataformas virtuales consumidas generalmente por adolescentes y jóvenes.

–¿Cuándo fue el momento clave y qué pasó por tu cabeza cuando dijiste: “Dejo Ingeniería Industrial y todo lo demás y me dedico al humor”?

-La clave fue cuando me proponían un laburo fijo en Volkswagen. Me acuerdo de un señor grande sentado en un escritorio, triste y vestido con colores opacos, que en un costado tenía un cartel que decía “30 años en la empresa”. Ahí dije: “Esto no es para mí”. Además, en ese entonces, cada vez actuaba más y me di cuenta de que me podía mantener de esa manera.

–¿Ya sabías manejar la tecnología desde el vamos o tuviste que echar mano a gente conocida que te enseñara a filmar y editar?

-En ese sentido soy un mono con navaja. En 2011 edité videos para un grupo que teníamos de stand up, pero no estudié nada de eso. De todos modos, siempre me gustó laburar con las redes sociales y desde ese entonces veo que he evolucionado con los vídeos, son mucho más dinámicos.

–En tu biografía destacás tu infancia errante en diferentes sitios de Argentina y Bolivia. ¿Algo de eso creés que ha impactado en tu carrera?

-Creo que sí porque desarrollás una capacidad de adaptación donde usás el humor como forma de caer bien, de socializar con grupos ya armados. Seguro que ha repercutido en mi vida y en mi vocación.

–¿Si no existieran redes como YouTube o Instagram, tu carrera sería totalmente diferente?

-Supongo que el proceso sería un poco más largo, pero me seguiría dedicando a la comedia. Aunque sí tardaría más en llegar a lo que se logró hasta ahora.

–¿Qué sería lo distintivo en tus vídeos?

-Son los personajes porque no se repiten en otros lugares. El que más ha pegado ha sido Alessandra Teapoya (sátira a la sexóloga Alessandra Rampolla), que incluso algunos lo copian entre amigos.

–¿Cómo trasladás lo filmado y editado a un escenario teatral?

-Las estructuras y las formas de temáticas son distintas. En un escenario tenés todo el tiempo y el espacio para frenar la pelota y hacer lo que quieras. De todos modos, mi proceso fue del escenario a los videos y no de los videos a los escenarios.