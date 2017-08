Entre Perros y Gatos

Lo que da “bronca”

Entre tantas historias tristes de perros se repiten las que tienen que ver con la irresponsabilidad de la adopción.

Gente que aparece como salvadora del perro callejero, a veces termina cometiendo la misma desidia que aquellos que antes criticaban.

La rescatista Guadalupe López escribió en su muro de Facebook una de estas historias que “dan bronca”, como lo dice la propia joven:

“Estas cosas son las que me dan bronca y me hacen desconfiar de todo el mundo a la hora de dar un perro en adopción. A este gordo lo habían chocado, lo curamos y cuidamos y te lo dimos a vos, sí, a vos que ahora lo abandonaste y no te importó nada. Me lo acabo de cruzar en la Terminal solo, lastimado, con sarna… Creo que fue el destino que hizo que lo viera hoy para darme cuenta que en realidad se lo di a una basura de persona. La foto no es la mejor porque se movía. Nuevamente pido que alguien le de un provisorio hasta encontrar a quien pueda adoptarlo con ¡responsabilidad!”.