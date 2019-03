“Lo Tengo”, pero no lo tienen

Adjudicatarios del programa de acceso a terrenos no tienen respuesta sobre los lotes

Hay 109 familias que salieron sorteadas para acceder a un terreno de manera accesible bajo el programa provincial denominado “Lo Tengo”. Hace tres años que no tienen novedades del lote con el que se beneficiaron y reclaman respuestas

Se reunieron anoche un grupo de vecinos que ven diluirse las esperanzas de acceder a un terreno propio.

“Salimos sorteados en el programa Lo Tengo, pero eso fue hace tres años y en realidad, todavía no tenemos nada”, dijo una de las vecinas con preocupación.

En la Municipalidad les explican que el programa es provincial; pero en la Provincia les dicen que los terrenos de Villa María no cumplen con todos los requisitos y por eso aún no los pueden obtener. No saben a quién creer.

“Nos iban a cobrar el 10% del costo total del terreno, pero solo cobraron el 2% y no nos quisieron cobrar más. Además, comenzamos a pagar algo que no sabemos qué es, porque hasta ahora, nos indicaron que tenemos un lote en tal barrio, pero no sabemos cuál nos toca”, indicó.

“Hace tres años que estamos esperando. No podemos anotarnos en otro plan de viviendas porque se supone que ya lo tenemos, pero acá estamos, sin nada, pagando alquiler”, planteó otra de las vecinas.

En este tiempo han mantenido conversaciones con el intendente Martín Gill, con funcionarios municipales y provinciales, pero hasta ahora, no tienen respuesta. “En una oportunidad nos dijeron que podrían cambiarnos de sector y adjudicarnos lotes en barrios más alejados. Pero no hay nada confirmado”, dijo otra de las vecinas preocupadas.

Ayer, participó del primer tramo de la reunión una funcionaria de la Auditoría General de la ciudad.

Acordaron presentarles por nota la problemática que afecta a 109 familias de la ciudad, que son las beneficiarias con el sorteo del Programa “Lo Tengo”.

Esas 109 familias aún no se conocen. “Queremos hacer el reclamo todos juntos”, puntualizaron.

Para ello, ponen a disposición el número de teléfono de una de las vecinas, Susana (353-4282903) para seguir organizando las voluntades de todos los que están en la misma situación a fin de que la esperanza de acceder al terreno sea lo último que se pierda.