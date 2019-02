Los artistas que coronan el recorrido

Por las peñas – Los coordinadores artísticos de la Agrupación Folklórica y Los Soñadores

Gonzalo Yáñez: “La calidad del espectáculo hace a un todo”

-¿Cuánto hace que sos coordinador de peñas?

-La primera vez fue en 2005, con el patio de tango que se hizo en conjunto con la ex-Universidad Popular. Tenía 14 años. Mientras, mi viejo (Norberto Yáñez), vino para la peña de la Agrupación. Después me fui a estudiar a Río Cuarto, donde fueron 2 o 3 años que no pude venir, hasta que mi viejo se va para “La Callejera” en Cosquín, y yo me vengo a la peña de la Agrupación. Estuve un par de años solo, después con Tisera, Mati Flores, Guadi Rivera… y ya hace dos años que estoy con mi viejo de nuevo. Serían unos 15 años, aunque no consecutivos.

-Este año, ¿qué diferencia hay en cuanto artistas y convocatoria?

-Siempre uno trata de sumar calidad al espectáculo, todos los años, es una meta. No solo en cuanto a los artistas, sino que hace tres años que se hace la transmisión en vivo. Obviamente la coordinación comienza mucho antes de las peñas. Estamos hablando de que en junio o julio ya tenés organizada más o menos la peña: siempre hay uno que se suma y otro que se resta por diferentes compromisos, por la situación del país, porque salió “tal cosa” o “se reprogramó tal noche” pero, en definitiva, hace mucho que ya está todo armado. Este año, por ejemplo, se dio algo que no se dio años anteriores: hay muchos conjuntos que vienen de Salta, de Formosa, de Chaco, de Jujuy. Si bien nosotros siempre tenemos músicos de varias provincias, nunca se dio la afluente de tantos artistas de esa región. Hay algunos que se sumaron a último momento, unos 15 o 20 días.

-La peña, siendo tradicional, mirada por artistas y músicos de la provincia y el país.

-Sí, eso pasa, pero yo siempre respeto las dos peñas. Las dos tienen su calidad y tienen su forma y su dinámica. Nosotros tenemos una dinámica diferente a la de Los Soñadores, pero no es que una sea mejor que otra. De todos modos, indudablemente muchos buscan el nombre de la peña.

-¿Cómo vienen hasta el martes?

-La dividimos en dos grupos: el pre-peña y la peña propiamente dicha. Cuando empieza el festival empieza la peña, pero es algo organizativo. Los artistas, de igual modo, van a estar tanto en la peña como en la pre-peña, porque piden estar un par de veces. Y sí, hay algunos que van a estar solo antes o después. La división se hace en los consagrados. Básicamente, la calidad del espectáculo hace a un todo. Por ejemplo, la cronometría hace a la calidad y al respeto que se le tiene al artista. La Agrupación Folklórica es una entidad sin fines de lucro, donde lo que se recauda va para la institución. Entonces, lo poco que uno le puede brindar al artista es el respeto, el horario y el mostrarse a la gente.

Darío Chiantore: “Proponemos folclore y también cuarteto”

-Un balance de lo que fue hasta ahora la peña de Los Soñadores

-La convocatoria de público fue muy buena. Estamos sorprendidos por lo que fue el lunes, el martes y el miércoles. Hablando del certamen previo, fue impresionante la cantidad de artistas que todos los años se siguen sumando. Este año estuvimos desbordados porque hubo que decirle a muchos que no se podían sumar por el tiempo de cada velada. La del sábado fue una noche complicada porque estuvimos hasta las 5.50 de la madrugada evaluando, ya sin público, porque estaba frío y los artistas y el jurado le pusieron la mejor onda. También estamos muy contentos porque el lunes, en la final, pudimos comprobar que era muy bueno el nivel y que es tan bueno que el año pasado, los que no pudieron ganar, este año lo lograron (se refiere a Los del Olivo) y van a subir al Festival el viernes y ya grabaron el disco.

-¿Cuántos fueron los postulantes?

-Los postulantes para la noche del viernes, el sábado y el domingo, fueron alrededor de 60. Y hubo 30 personas que no pudieron ingresar por falta de tiempo. Estamos analizando para la edición que viene hacerlo jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes la final.

¿Artistas que van a venir?

-Van a estar Los Serenateros de Salta y Los 4 del Suquía, que es un lujo de tenerlos aquí en la peña. Hay algunas sorpresas para el fin de semana con algunos grupos que vienen de Buenos Aires y vamos a trabajar con cuarteto, no solamente los domingos, sino sábado y domingo para que la gente se sume desde temprano. Estamos viendo que la gente viene antes y se va más temprano por el frío. Una o dos de la mañana, de lo que tiene que ver con la semana en sí.

-En cuanto al cuarteto, ¿qué bandas vendrán?

-Va a estar Galfré de San Francisco, el sábado, y el domingo va a estar Marito Campo y el Porteñito, en la apertura. El lunes tenemos una propuesta de cumbia canchera, que la estamos evaluando. Todos los años se quieren sumar diferentes grupos de cuarteto, diferentes bandas y eso habla de que el público le gusta no solamente el folclore. Va a venir La Payana, un grupo muy conocido en Buenos Aires, y van a estar brindando su primer show en Córdoba.

Claudio Toro en la peña de la Agrupación Folklórica

El hijo del gran folclorista Daniel Toro y hermano del también reconocido músico Facundo Toro estará mañana en la peña de la Agrupación.