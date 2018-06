Los bloques recibieron al fiscal Márquez

Concejo Deliberante – Comenzaron las reuniones propuestas en el plan de trabajo por el edificio de Tribunales

En la reunión se abordó el problema del edificio de Tribunales para definir un plan de acción e instalarlo en la agenda del TSJ y del Gobierno provincial en busca de una solución

Luego del plan de trabajo presentado por los concejales de Juntos por Villa María para atender de manera inmediata la situación en la que se encuentra el edificio de Tribunales, los bloques recibieron ayer al superintendente, el fiscal Francisco Márquez.

“La idea es contribuir, dentro del espacio de posibilidades que tenemos en el ámbito legislativo, para tratar de buscar soluciones al problema. Agradecemos la disposición del fiscal Márquez para llegarse al Concejo y participar de la reunión, que sirvió para escucharnos mutuamente y responder consultas que le hicimos al superintendente”, explicó Nora Landart, del bloque Juntos por Villa María, una de las impulsoras del plan de trabajo.

“Desde nuestro bloque le especificamos que nuestra intención es poder convocar a las organizaciones sociales y de trabajadores vinculadas a la actividad de Tribunales para colocar en la agenda del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del gobernador Juan Schiaretti, la necesidad de atender los problemas edilicios que tienen los tribunales provinciales”, señaló.

“En la reunión se hizo un análisis en el que hay muchos puntos de coincidencia entre lo que plantea la asociación de trabajadores, vinculado a la asignación de recursos para una adecuación edilicia”, agregó.

“A Márquez le consultamos si existe un plan de seguridad e higiene actualizado, si hay un plan de evacuación, si ha habido algún simulacro organizado con los Bomberos Voluntarios o si está planificado para un futuro inmediato, nos respondió que no, y que al recibir la Superintendencia no había nada de esto”, precisó Landart.

“También le pregunté si se había explorado la posibilidad de utilizar el espacio actual de los dos ascensores para instalar un único elevador más amplio, me respondió que no. A mi juicio, un ascensor más grande permitiría, por ejemplo, atender con mayor rapidez una urgencia”, afirmó.

“Márquez refirió que la autorización de la habilitación municipal data de 1975 y que a la fecha no ha habido inspecciones ni adecuaciones. Queda claro que el municipio, conociendo las deficiencias, no ha solicitado a la Superintendencia de Tribunales el plano e informe de seguridad e higiene”, remarcó la edil.

Trasladar la Policía

“Le preguntamos qué salida veía frente a un panorama de restricción de partidas presupuestarias y Márquez propuso que podría ampliarse la sede de la Policía de la Provincia en avenida Perón para trasladar a ese edificio el personal que trabaja en la jefatura, y adecuar la estructura actual de la fuerza, que él sostiene que está subocupada, a los Tribunales. Eso me pareció interesante como propuesta, si pudiera llevarse a cabo”, indicó.

“Eso permitiría mantener la sede de Tribunales dentro del casco céntrico, y el fiscal entiende que así se facilita el acceso de la ciudadanía por la cercanía del Centro de Transferencia”, añadió.

“El fiscal reconoció que nadie mejor que el intendente podría gestionar con el gobernador Schiaretti, en definitiva hizo un reconocimiento relativo de la autonomía económica financiera del TSJ. Desde lo personal interpreté que hay una comunicación directa entre la disponibilidad presupuestaria o en la disposición del gasto del Poder Ejecutivo provincial con el Poder Judicial”, sostuvo Landart.

Apreciaciones personales

“Le reiteré nuestra voluntad de instalar este tema en la agenda pública. En ese sentido, debo decir que hoy (por ayer) recibimos una nota del Colegio de Abogados en la que manifestaron su disposición para el tratamiento del tema”, dijo la edil.

“Cumplida esta instancia con el fiscal, entendemos que corresponde convocar a todas las instituciones propuestas al presidente del Concejo, incluido el intendente Martín Gill, porque desde nuestro punto de vista él tiene responsabilidades ineludibles establecidas por la COM en relación a las personas que trabajan o circulan en ese edificio”, apuntó.

“La entrevista fue muy rica, pero estuvo atravesada por apreciaciones personales”, consideró Landart.

“Más allá de las apreciaciones del superintendente, plan de seguridad e higiene no hay, plan de evacuación no hay, señalética actualizada no hay y tampoco hay una habilitación de acuerdo a los requisitos que establece la Municipalidad para los establecimientos públicos. Objetivamente estas cosas no existían antes de que él se hiciera cargo de la Superintendencia y tampoco se han gestionado con su presencia”, subrayó.

“En síntesis no hay presupuesto, ni planes, ni habilitación, los requisitos que requiere cualquier repartición pública para funcionar no los tiene Tribunales”, remató Landart.