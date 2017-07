Los clubes están de rodillas ante los tarifazos de luz

Prácticamente ninguno tiene que pagar menos de 10 mil pesos y hay dirigentes que hasta ponen en duda la supervivencia de los espacios deportivos. El beneficio del reintegro por el Registro de Clubes quedó lejos y solo el Sport logró obtener algo en sus gestiones ante la Nación

Escribe Juan Manuel Gorno

De nuestra Redacción

Los clubes de la ciudad, esos que todavía cumplen la difícil tarea de unir a los vecinos, así sea para dialogar en una mesa o para competir en un deporte, sufren desde las últimas semanas el tarifazo de energía eléctrica que tiene preocupados a sus dirigentes.

En tiempos donde no muchos desean ocuparse de las instituciones deportivas o sociales, porque paradójicamente los tiempos ya no son iguales a los de antes, los pocos que le “ponen el pecho” parecen alarmados por la situación que atraviesan ante lo que consideran “aumentos excesivos” de la luz o, simplemente, “una locura”.

La suma de lo que paga cada uno de acuerdo a las últimas boletas supera el medio millón de pesos y, en ciertos casos, las cifras son tan altas que obligaron a cambiar la manera de trabajar en la institución.

También están los que debieron apelar a las moratorias y otros que, directamente, ponen en riesgo su supervivencia.

“De 7 mil pesos que me llegaba la factura, la última superó los 14 mil; así no se puede seguir porque no le puedo aumentar 300% el alquiler de la cancha a la gente que viene”, reconoció Fernando Neyra, encargado de El Galpón pádel, uno de los que padece el tarifazo.

Las quejas de esta naturaleza se multiplican en la ciudad, aunque cada club o espacio deportivo tiene una historia diferente.

El que más paga

Cerca de 80 mil pesos es la cifra que aparece en la factura del Jockey Club, según indicó su presidente, Jorge Geremías.

“Nuestra institución tiene mucha actividad, es cierto, y no podemos cambiar los horarios nocturnos porque es cuando entrenan los jugadores y hay que mantener encendidos los iodines”, afirmó.

En la misma sintonía habló el presidente del San Martín Rugby Club, Guillermo Martoglio, que deberá pagar “cerca de 60 mil pesos”.

“Para nosotros es una locura, prender la luz nos parece hasta primitivo”, expresó el dirigente.

Ninguno de estos clubes puede modificar su forma de trabajar. Las prácticas de rugby o de hockey deben ser nocturnas porque son disciplinas amateurs y cada deportista tiene su trabajo personal durante el día.

Algo parecido le sucede al Club Sarmiento, en pleno centro de la ciudad, donde la mayoría de sus socios asiste a jugar al casín en horario nocturno, más allá de tener vida social durante toda la jornada.

La institución legendaria pagó una boleta de 60.600 pesos, lo que puso en alarma a sus dirigentes, más allá que eso no dejó en riesgo sus arcas ni mucho menos.

Ni divididos

Por alquilar parte de sus instalaciones o tercerizar actividades, algunos clubes pagan menos de lo que deberían si se ocuparan de todo. No obstante, eso no significa que paguen poco.

Es el caso de Central Argentino, otra entidad señera de la ciudad, que abona 30 mil pesos solo por el gasto de su sede central, el salón deportivo y el predio.

“Nosotros no pagamos la luz de los locales que tenemos alquilados”, contó el presidente, Jorge Arburúa, haciendo referencia a Jet-Set, el Salón Dorado, el gimnasio y el quiosco de Catamarca y costanera. “Sin embargo, el aumento fue muy grande”, agregó el dirigente, apuntando que pasó de 18 mil a 30 mil en apenas un salto de boleta.

“Se nos complicó un montón; tuvimos que reordenar nuestras finanzas porque teníamos destinado cierto monto de dinero para distintas actividades y ahora eso va a parar a EPEC”, reconoció.

Unión Central está en la misma situación y su presidente, Oscar Gattario, dijo que pagó en junio 30.900 pesos, sumando la incorporación del nuevo servicio de bufé, en calle Rucci.

“Hemos achicado, pusimos lámparas led… Ya no sabemos qué hacer”, indicó el directivo.

Pegado a la gruta, donde algunos van a rezar para que Dios sensibilice a las personas, el Club Almagro padece su parte de tarifazo. Tiene dividido los gastos con quien administra las canchas de fútbol 5 y pádel, por lo que “solo” paga poco más de 10 mil pesos por la sede y la cancha de bochas.

“Se notó el aumento, pero hay que seguir adelante”, dice el dirigente Julio Maldonado, como atesorando una plegaria.

Gastando menos

Los tarifazos ponen de rodillas a los clubes y hay quienes lamentan esta realidad que hasta priva de trabajar con mayor libertad en lo deportivo.

Ameghino, por ejemplo, acaba de ascender a la segunda categoría del básquet argentino, todo un logro fenomenal para un club de barrio. Sin embargo, pasó de pagar 8 mil a 20 mil pesos y eso conspiró un porcentaje contra su notable crecimiento. ¿Qué hacer en estos casos?

“Los reflectores grandes ya los tenemos que usar solo cuando hay partidos del Federal; en lo demás trabajamos con otras luces de menos consumo o más chicas”, admitió Pablo Giraudo, vicepresidente de la institución.

El Club Deportivo Argentino, instalado en la geografía de barrios humildes de la ciudad, debió salir a pagar como un “rico”: 35 mil pesos. “Es una locura, es imposible pagar para un club como el nuestro”, remarcó su presidente, Mario Cortez, mientras trataba de juntar los billetes para cumplir.

“Por todos lados buscamos la forma de no quedar endeudados porque el día que se junte otra boleta, no queda nada”, resumió.

Aunque se trata del bicampeón del fútbol local y una de las instituciones con mejor cantera de jugadores en los últimos años, Argentino se sostiene con pocos directivos y escasos socios. Pero no entra en la consideración del tarifazo.

Poca solución

El año pasado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, presentó el Registro Nacional de Clubes de Barrio, mediante el cual se podía gestionar el reintegro del 40% de lo que se paga de luz, agua y gas.

En su momento, para atenuar el tarifazo, Macri dijo que el beneficio iba a alcanzar a las 4.500 instituciones incluidas en ese registro que tengan entre 50 y 2.000 socios.

El Sport Social, tradicional club con el tenis como deporte más importante, fue el único que pudo acceder al beneficio de los locales.

“En su momento hicimos toda la papelería, nos inscribimos y ese subsidio nos llegó, aunque a veces las gestiones se complican”, indicó el presidente, Jorge Solá.

Claro que el Sport tiene un gasto importante, ya que debe iluminar las 14 canchas de tenis que posee. Y en ese contexto, cualquier tarifazo luce grande.

“De luz pagábamos 56 mil, pero la última boleta nos llegó de 76 mil”, contó el dirigente. Y recordó que en el verano hubo que achicar gastos con la pileta por el tarifazo de gas que impactó de lleno en la institución.

“Es un problema que no tiene solución. Hoy diría que hay que buscar por ese Registro nacional porque no hay más alternativas”, expresó Solá.

Alumni, que paga cerca de 41 mil pesos entre sede social y predio deportivo, apeló al Registro, pero nunca tuvo respuestas.

Así lo reconoció su dirigente, Pablo Maccarini.

“Para ello había que tener todos los papeles al día; nosotros lo hicimos, nos pusimos en regla y nos anotamos en el Cenard, pero nunca recibimos el reintegro”, contó el abogado del fuero local.

El resto de los clubes consultados tampoco tuvieron finalmente ese beneficio. Y las instituciones siguen allí, prendiendo velas para no apagarse.

El triste “ranking”

Jockey Club, $80.000

Sport Social, $76.000

Sarmiento, $60.600

San Martín, $60.000

Alumni, $41.000

Argentino, $35.000

Unión Central, $30.900

Central Argentino, $30.000

Ameghino, $20.000

El Galpón pádel, $14.700

La Caleta pádel, $14.000

Almagro, $10.000

“Se nos complicó un montón, tuvimos que reordenar nuestras finanzas porque teníamos destinado cierto monto de dinero para distintas actividades y ahora eso va a parar a EPEC”. Jorge Arburúa, presidente de Central Argentino

“Tenemos mucho gasto, pero tampoco podemos cambiar los horarios de entrenamiento, por ejemplo, que siempre fueron a la noche, con los iodines encendidos”. Jorge Geremías, presidente del Jockey

“Los reflectores grandes los tenemos que usar solo cuando hay partidos del Federal”. Pablo Giraudo, vicepresidente de Ameghino

“Para nosotros es una locura, prender la luz nos parece hasta primitivo”. Guillermo Martoglio, presidente de San Martín

El dato

El Programa Clubes Argentinos contempla el Registro Nacional de Clubes de Barrio, que depende del Gobierno nacional. En ese registro intentaron anotarse algunas instituciones locales; sin embargo, para esta parte del país, todavía las entidades siguen sin respuestas concretas.

El número: 7 mil pesos

Es lo que pagaba antes el espacio de El Galpón pádel. En la boleta siguiente le llegó 14.700 pesos, según contó Fernando Neyra, su responsable.

EPEC suspende el aumento del 6%

EPEC postergó, por ahora sin fecha, la aplicación del aumento del seis por ciento en las tarifas previsto para abril pasado. La noticia fue dada a conocer por Comercio y Justicia, medio al que fuentes del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP) como de la propia compañía eléctrica se lo confirmaron. Por ahora, la aplicación de ese aumento no tiene fecha cierta.