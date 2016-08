Los concejales respaldaron a Gill

A la vez, confirmaron que no hay voluntad del bloque para convocarlo al mandatario a dar explicaciones ante el pleno del cuerpo

El bloque de concejales de Villa María para la Victoria salió ayer a respaldar al intendente Martín Gill ante el pedido de interpelación (para esta semana) cursado por el bloque de Juntos por Villa María por la contratación del exministro Angel Mario Elettore.

“La interpelación está prevista en la Carta Orgánica Municipal (COM), aunque no hay antecedentes de que se haya pedido. Desde el bloque queremos respaldar al intendente y a la gestión, e informar los motivos por los que se realizó esta contratación, porque también es nuestra función brindar todos los elementos y justificativos por los que se hizo la contratación”, afirmó Mónica Lazos.

“Esto se hizo en el marco de una ordenanza de compras en la que se pidió -por nota- expresa autorización al Tribunal de Cuentas para la contratación de este servicio. En esa nota se dieron las fundamentaciones del por qué y para qué de la contratación, que es para un proyecto de fortalecimiento institucional para el desarrollo e implementación de mejoras en el que se va a trabajar sobre una evaluación diagnóstica y propuestas de fortalecimiento de todos los procesos y metodologías utilizadas en la administración, a los efectos de implementar mejoras y llevar adelante buenas prácticas de gestión. Esta contratación permitirá tener una certificación a nivel internacional y está encuadrada en la Ordenanza 6.404”, explicó.

“A través de la Resolución Nº 79, el Tribunal de Cuentas aceptó por unanimidad la contratación de Elettore y su equipo. Es decir, la tribuna de la oposición, Patricia Gómez, también la firma, entonces hay una contradicción política o falta de comunicación entre ellos o quieren mediatizar un tema que está aprobado debidamente”, señaló.

“El pago también está aprobado por unanimidad, todo está ajustado a derecho, los pasos se siguieron correctamente. Me parece que es poner en tensión un tema que ha cumplido con todos los actos administrativos, sólo para mediatizarlo”, consideró Lazos.

A la vez, la edil confirmó que el bloque no convocará al intendente para que se haga presente ante el pleno del cuerpo para dar las explicaciones que está pidiendo la oposición.

“Yo creo que ya han sido suficientes las explicaciones para dar lugar a una interpelación, los actos administrativos se han cumplido y están avalados por el Tribunal de Cuentas. Hay una cuestión política en el medio para embarrar la cancha o confundir”, remarcó.

Por su parte, la edil Verónica Navarro reiteró que no había antecedentes de pedidos de interpelación y por eso querían respaldar a Gill y a la gestión.

“La contratación y el pago están aprobados, entonces no hay dudas. No entendemos qué se busca mediatizar, cuál es el oportunismo, todo está conforme a la ley. Son las contradicciones con las que estamos acostumbrándonos a vivir diariamente, a salir a los medios con una información que después no se sustenta con el verdadero contenido de la realidad”, concluyó.

Villa María para la Victoria – Con un comunicado responden a Bruno

El bloque salió en defensa de Carlos De Falco

“Los concejales del bloque Villa María para la Victoria-Partido Justicialista hacen saber, en relación a las declaraciones públicas efectuadas por la edil del bloque Juntos por Villa María, Karina Bruno, que no se registró falta de respeto y maltrato hacia una de las ediles de la bancada minoritaria por parte del concejal Carlos De Falco”, señalaron los ediles oficialistas a través de un comunicado, con el que refutaron los dichos de Bruno.

“Cuando se realizan reuniones entre ediles de ambos bloques, en varias ocasiones, se registran intercambios de palabras para llegar a un acuerdo en el tema abordado, lo que no significa que se convierta en maltrato o falta de respeto”, agregaron.

“En tal sentido, los concejales Mónica Lazos, Mauro Beltrami, Verónica Navarro, José Carignano, Rosana Suescum y Verónica Vivó señalamos que nuestro bloque siempre ha sido respetuoso en reuniones de comisiones y en el propio recinto, y consta en actas que la agresión del bloque Juntos por Villa María es sistemática y permanente”, afirmaron los ediles de Villa María para la Victoria, para rematar el comunicado asegurando que “La metodología de trabajo de la concejala Karina Bruno es la denuncia constante e infundada”.