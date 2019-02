Los espectadores opinan

Josefina, Martina y Julieta (Villa María)

“Vinimos por Yatra. La grilla de este año es relinda, nos encanta. Me hubiera gustado que este año esté también Abel Pintos” (Josefina)

Graciela, Sergio y Andrea (Alejandro Roca)

“Vinimos a traer a Mariana, mi otra hija, al Festival. Ella está adentro. Anteriormente vinimos algunas veces a Villa María, es muy linda la ciudad. El recorrido peñero es hermoso, nosotros llegamos a las siete. El Anfifest también me gusta mucho, los grupos son muy lindos”. (Graciela)

Eva, Flor y Pablo (Canals y Córdoba capital)

“Venimos desde Canals y Córdoba capital. Esta es la cuarta vez que venimos. Nosotras elegimos Pablo Alborán, Tini y Yatra y él (Pablo) nos acompaña (risas). Vinimos una vez, antes que estuviera techado el Anfiteatro, ahora el techo hace que estemos un poco más cómodos. Siempre nos reciben rebien, es un espectáculo que vale la pena. La grilla está buenísima, te dan ganas de venir varios días, pero por lo económico no se puede” (Eva)

Melania, Lucila, Mauro y Alejandro (Rafaela, Santa Fe)

“Somos amigos y vinimos a pasar el finde. Nos gusta mucho Tini y nos gustó mucho La Sole, ayer. La grilla de este año es muy buena: la producción, la puesta en escena, las pantallas, es increíble, todo muy lindo”.

Leo y Herminia (Córdoba)

“Vine a acompañar a mi hermana. Particularmente me gusta Alborán y Yatra, pero vinimos más por Tini. Es la primera vez que venimos al Anfiteatro; es muy grande, muy amplio, buenísimo. La grilla de este año me gusta porque es bastante completa, con mucho internacional. Pero esta noche me “copa” más porque a Tini la sigo desde chico” (Leo)

Jimena, Maruca y Fabiana (Cañada de Gómez, Santa Fe)

“Vinimos por Pablo Alborán, es la tercera vez que lo vamos a ver: antes lo vimos en Rosario. El anfiteatro nos parece hermoso, yo ya había venido. La grilla de este año me gusta; vinimos por todos, en realidad” (Jimena)

Lourdes, Candela y Valeria (Córdoba)

“Somos madre e hijas. Vinimos por Sebastián Yatra y por Tini. Ya conocíamos el Anfi, pero no con todas estas refacciones. La grilla es hermosa, yo nací acá, en Villa María. (Valeria) “Y lo queremos mucho a Sebastián Yatra” (Candela, la más pequeña)

Luciano, Tatiana, Laura y Hernán (Amstrong, Santa Fe)

“Venimos por Pablo Alborán. En realidad, vengo a acompañar a mi señora que le gusta mucho” (Luciano). El Anfiteatro es hermoso, vinimos antes por Ricky Martin y Juan Luis Guerra. La grilla de hoy es relinda” (Tatiana)