Los lectores también escriben

Cartas – Opiniones – Debate

Reclamo desde Jardín del Hípico

Señor director:

Por medio de la presente hago llegar mi reclamo, que es el de la inmensa mayoría de las familias que vivimos en el barrio Jardín del Hípico (conformado por las nueve manzanas, tres cuadras por tres cuadras, ubicadas entre el predio del Club Alumni y las canchas en las que se disputa el torneo Amistad, del Fútbol Comercial).

Llego a esta instancia luego de reiterados reclamos realizados, algunos de ellos mediante carta ingresada a la Municipalidad por otra vecina, sin que consigamos soluciones, a pesar de la buena voluntad demostrada por quienes trabajan en el MuniCerca 4 que nos corresponde, ubicado en la esquina de los bulevares Italia y Vélez Sarsfield. En mi presencia las chicas se comunicaron con los responsables del riego, con los de la recolección…, pero a nuestro barrio nunca (nunca) llegaron los camiones que brindan esos servicios. Le dijeron que vendrían por la tarde, en un caso; que llegarían el martes, luego el miércoles y después el viernes, en el otro. Y, repito, nunca vinieron. Cargamos nuestras bolsas de basura, las llevamos y las dejamos en contenedores de otros barrios.

Por otra parte, desde que vivo aquí, una sola vez vinieron a limpiar el cordón cuneta.

Y esos son todos servicios por los que la Municipalidad nos cobra los impuestos. Yo me cansé. Me declaré en rebeldía porque ya no sé qué hacer, pero ahora me intiman bajo apercibimiento de iniciarme acciones legales. Yo vengo acá a decir, como les dije a ellos, que empiezo a pagar apenas reciba los servicios por los que nos cobran. Yo quiero pagar. Y quiero tener los servicios por los que voy a pagar.

Más allá de mi caso puntual, quiero decir que las siete familias que estamos en el barrio, tres propietarias y cuatro inquilinas, tenemos otros reclamos que se suman a los de la falta de recolección y riego:

-Tenemos baldíos con auténticos yuyales que, en algunos casos, alcanzan la altura de una casa (adjunta foto), donde han aparecido hasta víboras (adjunta foto de una).

-En la esquina que forman la calle Número 1 y la que comunica con barrio Las Acacias, hay una verdadera laguna y muchos autos se tienen que volver por miedo a quedar empantanados. Es que allí hemos llegado a contar hasta doce caballos sueltos. Los propietarios de los mismos suelen abrir las canillas que tienen los lotes y las dejan medio abiertas para que no les falte agua a los animales, pero al mismo tiempo se hace esa laguna. Como se ve, estamos en “tierra de nadie”.

-La mayoría de nuestras calles no tienen nombre, con lo que no podemos recibir las boletas de luz ni de gas ni ninguna otra. Las tenemos que hacer enviar a domicilios de familiares.

-Nunca vimos pasar un patrullero, siendo que obras en construcción y hasta algún domicilio han sufrido el accionar de ladrones.

Por favor, somos parte de la ciudad. Todos tienen totalmente al día los impuestos y yo estoy dispuesto a pagar lo que debo, pero que nos den aquello por lo que pagamos.

Nada más. Muchas gracias.

Felices fiestas para todos.

E.M. – DNI 13.457.499

Ante el pedido de 22 años de prisión

APDH, con Milagro Sala

El Poder Judicial de Jujuy, conservador, criollo y oligárquico, al servicio de Cambiemos, se burla de las organizaciones de derechos humanos y de la democracia solicitando una condena arbitraria e injustificada para Milagro y sus compañeros. Un grito de dolor y rabia se atraganta en todos nosotros. Arbitrariedad expuesta, represalias contra un pueblo en lucha, contra la Túpac Amaru y sus dirigentes.

No pueden fusilarnos, no hay pena de muerte, no pueden desaparecernos, porque hay medios de comunicación, pero usan su poder para encarcelar a Milagro y a su gente. Miserables, herederos de los genocidas, de los apropiadores de tierras y vidas de los pueblos originarios, nos dan vergüenza y espanto.

Ya vendrá el tiempo de nuestra justicia y de la reparación por tanto dolor a Milagro y al conjunto de las compañeras y compañeros perseguidos y humillados. Reparación y justicia para Graciela López, Mirta Aizama, Gladys Díaz, Mirta Guerrero, Beto Cardozo, Javier Nieva, Raúl Noro, y todos y cada uno de los compañeros procesados.

Tenemos esperanza. Seguiremos la lucha. Y recuperando el poder, conquistaremos la libertad hoy conculcada.

Fuerza, Milagro, no está dicha la última palabra. ¡Volveremos a denunciarlos en todo el mundo, adonde vayan los iremos a buscar!

Elvio Omar Toscano

Delegación Villa María de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos