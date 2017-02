Los lectores también escriben

Acerca de la autocondonación de deuda de Mauricio Macri

La pasada semana fue noticia, para nada grata, la autocondonación de una deuda millonaria que el Grupo Macri (cuando explotaba la concesión del Correo Argentino) tenía con el Estado nacional.

Con actitudes como estas se pone cada vez en mayor evidencia que la asunción del actual presidente sólo tiene intenciones de limpiar y acomodar las cuentas de sus empresas para seguir beneficiándose con contratos de obras públicas y demás negocios de los que nosotros, como ciudadanos comunes que somos, no nos enteramos ni los sabremos jamás, y si a eso le sumamos las decisiones que ha tomado en política económica podemos llegar a la simple conclusión de que está muy lejos de lograr una de sus principales propuestas de campaña, que era “pobreza cero”.

Acto seguido a la difusión de esta noticia nos desayunamos con que toda la dirigencia kirchnerista (y hablamos sólo de los dirigentes, no de la militancia) se despertó y empezó a reprochar, descalificar y atacar de todas las formas posibles semejante robo al Estado nacional, por lo cual nosotros nos preguntamos:

¿El Gobierno kirchnerista en sus 12 años de gestión no sabía de esta deuda? Y si lo sabía, ¿por qué no hizo nada para cobrarla? ¿No será que hubo alguna complicidad de por medio? Hay un indicador muy claro de que el Gobierno K y el Grupo Macri siempre tuvieron estrechas relaciones, y son los contratos de obras públicas que fueron otorgados a empresas relacionadas a la familia Macri (ver el portal www.laizquierdadiario.com).

Desde nuestra bancada en la Cámara de Diputados de la Nación, nuestro legislador Juan Carlos Giordano elevó la propuesta de embargar todos los bienes que tengan vinculación al grupo empresario de Macri, hasta compensar el total de la deuda que tenía con la explotación del Correo Argentino, disponer de esos capitales y volcar ese dinero a la economía del país, con lo cual se dinamizaría más el consumo, alivianándoles la situación a las Pymes, los comerciantes y favoreciendo las economías regionales. Algo similar se podría hacer con el Grupo Clarín, que está intentando vaciar y cerrar uno de sus talleres gráficos desocupando a 380 trabajadores y mantiene una deuda sideral con el Estado nacional.

Esta propuesta de embargar los bienes no es descabellada ni descontextualizada, ya que sigue la misma lógica bancaria que ejecuta los bienes y embarga las cuentas de los clientes que no cumplen con sus obligaciones.

Para terminar, creemos que sería muy importante escuchar o conocer la opinión de los concejales locales y el legislador provincial Darío Capitani, quienes son parte de la alianza que actualmente está a cargo del Gobierno nacional.

Ramón Castillo y Franco Brusa –

Frente de Izquierda Villa María

Carta al presidente de la Nación

El pasado lunes remití al excelentísimo presidente de la Nación una carta, con copia al director ejecutivo del PAMI, a ATE, UTI y UPCN, expresando textualmente:

“En mi carácter de consejera federal del PAMI, electa democráticamente por el voto de mis pares y con mandato vigente, manifiesto:

Mi sorpresa y preocupación al observar los periódicos locales del día 12 de febrero del corriente año, y descubrir las declaraciones vertidas por el señor director ejecutivo de la unidad de gestión local de Córdoba, contador José Luis Arnoletto, hablando de la agencia de Villa María y de su personal, teniendo en cuenta que en más de un año de gestión jamás se dignó a visitar sus instalaciones y mucho menos conocer a alguno de sus agentes. Pero sí debo decir que lo hace en la sede de su partido político, desde donde critica a la dependencia local y avala para su nombramiento al doctor Zazzetti, prestador del instituto que cobraba plus a los jubilados y pensionados de esta ciudad y región.

Hoy parece que todo es válido, no importa si el actual jefe lleva 36 años en su cargo y más de 42 brindando servicios en la institución. La cuestión es cambiarlo. O si el personal es competente o no: el tema es ensuciarlo, no reconociendo el esfuerzo y la dedicación que representa atender a 500 afiliados diariamente con la única finalidad de incorporar más cargos políticos.

También menciona quejas de intendentes de la zona casualmente pertenecientes a Cambiemos, cuando son ellos los más demandantes y a quienes más se les brinda solución a sus reclamos.

Asimismo, quiero resaltar la desconsideración por parte de las autoridades del PAMI provincial, que no tuvieron la deferencia de invitarme al quinto Encuentro de Adultos Mayores. Me pregunto para qué soy consejera federal, funcionaria nombrada por resolución.

Por ello recurro a usted, porque el doctor Regazzoni tal vez no pueda hacer nada al respecto.

Para finalizar, confío en su buen criterio para que oficialmente se reivindique a todo el personal de la agencia del PAMI en Villa María”.

María Inés Benenatti de Ranciglio

DNI 1.154.511