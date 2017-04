Los mutualistas dieron su opinión

Los representantes de las farmacias mutuales insistieron en quedar exceptuados de la norma; también los concejales escucharon los señalamientos de la Cámara de la Provincia

Con dos reuniones, la comisión de concejales que trata el proyecto presentado por la edil Mónica Lazos para regular la instalación de farmacias en la ciudad continuó escuchando opiniones para tratar de incluir todas las visiones en la normativa que deberá aprobarse en la sesión legislativa de mañana.

La primera reunión se concretó ayer a las 10, con representantes de la Cámara de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba.

“Dicha Cámara no tiene sede acá, pero sí tiene farmacias a las que representa. Ellos no vieron ninguna objeción en el proyecto de ordenanza, simplemente pidieron que detalláramos más en cuanto a la prohibición de venta de los artículos que no están relacionados con la salud. Nos dejaron un listado que estudiaremos”, dijo Lazos tras el encuentro.

“Vamos a socializar con todos los concejales el texto que nos dejaron”, agregó.

En segundo término, en el auditorio Eva Perón del Concejo se concretó la reunión con representantes de las farmacias sindicales y mutuales.

“No podemos decir a qué resultado se abordó, cada uno de los presentes expuso su parecer y los escuchamos. Al menos desde las farmacias mutuales siguen sosteniendo que deben quedar exceptuados de la prohibición de instalar farmacias a 300 metros en línea recta, los representantes de las instituciones sindicales no se expresaron al respecto, vinieron a escuchar y quedaron en que después nos daban su opinión”, explicó la edil.

“Ahora que tuvimos las reuniones con todos los actores y escuchamos las opiniones, cada bloque expresará su opinión, pero en definitiva lo único que falta es definir la excepcionalidad que solicitan las farmacias sindicales y mutuales”, dijo Lazos, quien confirmó que la comisión continuará trabajando hoy para tener la letra de la norma lista para bajar al recinto.

Lógicas distintas

“Valoramos la iniciativa del Concejo de la convocatoria a las farmacias sociales, que nos permitió señalar que las farmacias sociales son todas aquellas que promueven las entidades sin fines de lucro, como cooperativas, mutuales, obras sociales, sindicatos”, expresó Miguel Olaviaga, quien acudió en representación de las farmacias mutuales.

“La voluntad de esta comisión es encontrar un equilibrio para extender la dispensa a los barrios, nosotros decimos que esto puede significar el principio de un compromiso para trabajar en una política de medicamentos que garantice la trazabilidad y otros aspectos sensibles”, añadió.

“El anteproyecto nos exceptúa de la prohibición de radicarnos a menos de 300 metros de otra farmacia, es natural que sea así porque la naturaleza de una farmacia de carácter social es distinta a la de una empresa de carácter lucrativo”, consideró Olaviaga.

“Las farmacias sindicales estarán más cerca de los lugares de trabajo de los obreros, y una comercial estará en el centro porque ahí se desarrolla el 80% de la actividad”, afirmó..

Al consultarlo sobre la falta de acuerdo de las otras farmacias para que queden exceptuados de la norma, Olaviaga respondió que “no hay observaciones de fondo”.

“Creo que no tiene mucho sentido. Hay una concepción liberal que habla de competencia, pero está mal planteado, hoy estamos en un escenario plural en donde está la actividad privada lucrativa que representa un porcentaje muy alto del PBI, está el Estado, que representa un 47% y está la actividad de la economía social que representa un 10%, por lo tanto, tenemos la necesidad de complementarnos. La lógica de un empresario privado es el lucro, por lo tanto la competencia; la lógica nuestra es la complementación. Son dos lógicas distintas”, finalizó.

Beneplácito por el encuentro de Ciudades del Aprendizaje

A través de un comunicado, el bloque oficialista expresó su beneplácito por el encuentro de ciudades del aprendizaje.

“Los concejales del bloque Villa María para la Victoria-Partido Justicialista, en ocasión de celebrarse en nuestra ciudad el primer Encuentro de Representantes de Ciudades del Aprendizaje (CA) de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco): “Aprender a vivir de manera sostenible en las ciudades de América Latina y el Caribe”, ponemos de manifiesto nuestro beneplácito y damos la bienvenida a los diversos representantes de gobiernos, instituciones internacionales, sectores privados, sindicatos, sociedades civiles; que trabajaran en la agenda común de la educación para el desarrollo de las ciudades, manifestando además, la satisfacción por el fortalecimiento de las instituciones, como condición indispensable para el cumplimiento de los objetivos.

En este sentido, destacamos la firme voluntad del Departamento Ejecutivo Municipal en seguir ampliando la dimensión política en el ámbito de la cultura y la educación, expresando el beneplácito y satisfacción por tal evento que pone a nuestra ciudad en la mira internacional como un ejemplo.

Siendo Villa María reconocida como ciudad del aprendizaje por la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la Unesco, la que se orienta a una red de política internacional que proporciona inspiración, know-how (conjunto de conocimientos técnicos, administrativos y de mejores prácticas), a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), garantizarán una educación inclusiva, equitativa y de calidad que promoverá oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida y para todos, como así, conseguirá que la ciudad, sea más inclusiva y sostenible.

Estamos orgullosos de este logro, que apoya y mejora la práctica del aprendizaje, promueve el diálogo de políticas y el conocimiento mutuo entre las ciudades miembros, forja vínculos, proporcionando el desarrollo de capacidades y generando instrumentos para estimular y reconocer los progresos alcanzados. Una sociedad del aprendizaje debe crearse en todos los espacios de la ciudad”, concluye el comunicado.