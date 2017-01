Los Olmos lleva su ritmo a varios rincones de la provincia

La comparsa “Capricho de los Dioses” y la batucada “Manos de fuego” estarán participando en distintos Carnavales de la región

Atrás quedaron los Carnavales Gigantes de Villa Nueva, sin embargo, lejos están de descansar algunos de sus protagonistas. Como todos los años, la comparsa “Capricho de los Dioses” y batucada “Manos de fuego” del barrio Los Olmos, tiene una intensa actividad por la región.

Uno de los grandes referentes de esta formación, Héctor Tulián, destacó la agenda de presentaciones que tendrán, y que ya comenzó, el pasado fin de semana, en San Marcos. “Este fin de semana nos tocó descansar. El sábado que viene vamos a estar en Laguna Larga, donde volvemos después de 15 años. El 11 en Villa María, donde somos padrino de ese Carnaval; el 12 en La Carlota, el 17 en Pozo del Molle; el 18 en Monte Buey; el 25 en Monte Leña; el 27 en Justiniano Posse, que es la fiesta del pueblo y donde volvemos por tercera vez. En Marzo, el 4 estamos en Serrano, donde también somos los padrinos, y el 10, 11 y 12, en los carnavales de Tancacha, y ahí cerramos”, puntualizó.

“Hace muchos años que recorremos la provincia de Córdoba, desde el 98, no paramos, de hecho, se fue incrementando, se comenta en un pueblo que hubo una comparsa que gustó y así vamos yendo a todos lados”, explicó.

“Se va a mostrar lo mismo que se mostró en los Carnavales de Villa Nueva, los años anteriores fue igual de intensa la actividad por la región”, remarcó Tulián, quien contó que “a nosotros nos contratan, lo cual tiene su costo, y a eso se le suma la comida y el colectivo, o los colectivos, porque por ahí se contrata la delegación completa”.

“Gracias a Dios esto nos sirve para cubrir los gastos que nos implicó toda la preparación para el Carnaval de Villa Nueva, que muchas veces no alcanza a cubrir la inversión”, comentó Tulián, quién estimó que “si no tenemos eventos suspendidos, por ejemplo por las lluvias, estimamos este año poder cubrir los gastos y saldar una deuda que teníamos del año pasado”.

En ese sentido, recordó que “el año pasado nos jugó mucho en contra porque todo lo que se usa para la comparsa es material importado entonces es muy duro para el bolsillo de todos nosotros”.

“Pero esto, si Dios quiere, va a mejorar si se llega a hacer el corsódromo porque al tener uno se puede negociar de otra manera la exclusividad, la publicidad para solventar el evento, y demás”, consideró.

“Es un orgullo poder mostrar lo que hicimos y por lo que tanto trabajamos. Si hacés bien las cosas, te llaman. También hoy subís muchas cosas al Facebook por ejemplo y ahí ven, les gustan y te contratan, o gente que nos ha visto en otras ciudades y nos contratan para la suya”, subrayó.

En torno a su anuncio de que este año sería el último en la comparsa, Tulián comentó: “Se terminaría todo en marzo, pero me están planteando que siga ligado al carnaval. Se ve que el recorrido de todos estos años no han sido en vano, pero no sé, ahora estoy disfrutando con los chicos”.