“Los que no adhirieron al paro no significa que apoyen las reformas”

La medida de fuerza dispuesta ayer por la UEPC tuvo escasa adhesión en las escuelas públicas y privadas de la ciudad. No obstante desde el gremio docente valoraron el haberse movilizado contra las reformas previsional, laboral e impositiva impulsadas por el Gobierno nacional

Fue escaso el acatamiento en las escuelas públicas y privadas locales al paro propuesto ayer por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) en el marco de la medida de fuerza a nivel nacional en contra de la reforma previsional, laboral e impositiva.

Si bien fueron muy pocos los docentes villamarienses y villanovenses que se plegaron a la huelga (no alcanzó al 30%), desde el gremio que nuclea a los educadores valoraron el hecho de “estar presentes” en la lucha que se da a las iniciativas reformistas que propulsa el Gobierno nacional.

“Más que un balance de la medida de fuerza a nivel local hay que analizar la multitudinaria marcha que se dio en Buenos Aires contra las medidas del Gobierno”, manifestó el titular de la UEPC delegación San Martín, Carlos Andrada.

“Fue todo muy rápido, y con la medida de fuerza más que expresar el descontento y la disconformidad por las posibles reformas, mostramos que la docencia adhiere a lo resuelto por la CGT autónoma, la CTA de los trabajadores, la Corriente Federal junto a otros sindicatos que no están alineados con el triunvirato y organizaciones sociales y estudiantiles”, sostuvo el consultado por EL DIARIO.

“El paro cuantitativamente no hace falta aclarar que ha sido bajo, pero esto no refleja en realidad lo que realmente consideran los trabajadores docentes”, aseveró.

“A diferencia de otras oportunidades, hoy no planteamos movilización en Córdoba o acá. El paro, en definitiva, es un instrumento para garantizar la concurrencia a la marcha en Buenos Aires”, consideró el entrevistado por este matutino.

En cuanto a referentes locales en la masiva convocatoria que tuvo su epicentro en la Capital Federal, Andrada indicó que varios docentes viajaron y estuvieron presentes en la protesta.

“Lo importante es que estamos presentes. Los que no adhirieron al paro no significa que apoyen las reformas. Existe una disconformidad muy grande del movimiento que evidentemente no está de acuerdo con la cúpula sindical que arreglan por su lado otras cosas”, reflexionó el gremialista.

“Va a haber un foco de resistencia a estas reformas que nos afectan a todos y ni una sola beneficia a los trabajadores”, concluyó.

En la provincia

“Nos preocupan las medidas de ajuste que impulsa el Gobierno nacional, que afectan tanto a trabajadores como a jubilados. El paro fue aprobado por unanimidad por los representantes de todas las provincias en CTERA”, aseguró el secretario de la UEPC a nivel provincial, Juan Monserrat.

“Nosotros entendemos que estas tres reformas no son reformas, sino tan solo un ajuste que significa perder derechos”, afirmó.

Por su parte, desde el Centro Cívico confirmaron que se les descontará la jornada de trabajo a los docentes que adhieran a esta medida de fuerza.

Desde la Provincia no hubo pronunciamiento sobre el paro, pero sí la confirmación de que se les descontará el día a los docentes que se sumen.