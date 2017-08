Los servicios y sistemas deberán prestarse por cableado subterráneo

Comprende los servicios de energía eléctrica, iluminación, telefonía, TV por cable, entre otros, que en la actualidad usan el espacio aéreo municipal

Los servicios y sistemas que utilizan el espacio aéreo municipal deberán prestarse mediante tendido subterráneo, si esta intención del intendente Martín Gill tiene el visto bueno de los concejales. El objetivo es disminuir riesgos eléctricos en edificaciones privadas, reducir la contaminación visual, eliminar riesgos en la vía pública y preservar y fomentar el arbolado público.

El proyecto de ordenanza elaborado por el mandatario comprende “los servicios de iluminación, energía eléctrica hasta 66 kW, sistemas de comunicación, telefonía, televisión por cable, radiodifusión, sonido, de datos, antenas de comunicación en sus diversas modalidades y cualquier otro similar que se efectúe utilizando cables, que se ofrecen en la actualidad utilizando el espacio aéreo municipal, y los que se incorporen en el futuro”.

Consultado ayer por EL DIARIO, el jefe del Ejecutivo explicó que con esto “se busca generar un marco regulatorio más amplio que el que existía dentro de las políticas de desarrollo de servicios que tienen necesidad del cableado”. “Durante muchos años no existieron normativas al respecto o fueron muy limitadas y, como ha existido en la mayoría de las ciudades, esta situación generó una enorme contaminación del espacio aéreo”, agregó.

Graficó la situación dando cuenta la diferencia que se observa al pararse en la peatonal céntrica respecto a lo que se visibiliza en otras cuadras del centro, o en similar sentido comparando un barrio tradicional como el Ameghino con otro nuevo como el Ramón Carrillo, “donde el desarrollo del nuevo loteo fue subterráneo”.

Gill precisó que con este proyecto se amplía el radio, que hoy estaba limitado al casco céntrico, a la totalidad de la ciudad, por lo que todo proyecto que se desarrolle en adelante deberá hacerse bajo las premisas enunciadas. Y en lo que es energía eléctrica, la obligación alcanzará además al tendido de media tensión. “Hoy la distribución en el casco céntrico cuando se trata de baja tensión se hace subterráneamente, pero cuando EPEC ha tenido que traer media tensión lo ha hecho de manera aérea, apareciendo esos postes de cemento que uno ve en algunas calles, generando no solo contaminación aérea sino una enorme obstrucción en las vías peatonales”, precisó.

Como las ordenanzas no pueden tener efectos retroactivos, no se puede obligar a los sistemas y servicios a ajustarse a estas adecuaciones con lo que ya está en la calle. No obstante, el intendente dijo que se analiza ir desarrollando “progresivamente algunas acciones que permitan ir liberando el espacio público a partir de decisiones estratégicas de algunos sectores o de la construcción de ductos públicos que puedan ser utilizados por todos los sectores”.

“En los proyectos de remodelación del casco céntrico, concurso que estamos desarrollando y que se va a abrir en septiembre, seguramente habrá muchos que contemplen de qué manera se pueden ir liberando los lugares más densamente utilizados, no sólo por cableados activos, ya que hay que tener en cuenta que existe una importante proporción de cableados que aparecen inactivos, que están en desuso y ocupan el espacio público”, señaló.

Esto ocurrió por servicios que dejaron de proveerse o que se hicieron de otra manera, pero que sin embargo no retiraron las instalaciones.