Los taxistas siguen reclamando un descuento en las cargas municipales

A casi un mes del aumento de la tarifa, siguen sin respuestas

Los trabajadores del volante se quejaron porque han intentado comunicarse con Lucarelli, sin éxito, con el fin de seguir dialogando para lograr una reducción impositiva

A casi un mes de aplicarse la nueva tarifa para el servicio de taxis, los choferes admitieron sentir cierta “incomodidad” por la “falta de respuestas” de parte del Ejecutivo, más precisamente del área de Economía.

Los taxistas ya habían manifestado su disconformidad con el aumento que les había otorgado el Concejo Deliberante, de un 15,3%, al día siguiente de aprobarse, pero quedaron esperanzados en conseguir ciertos beneficios que los ediles se comprometieron a analizar, relacionados con el ITV y los choferes, y en que el municipio les reduzca en algo los impuestos. Ahora, ante EL DIARIO, dijeron que han insistido tanto con el Concejo como con el Ejecutivo porque “todo sigue igual” que hace un mes atrás.

“Primero quiero aclarar que no queremos pedir aumento”, aseguró José Pedano, titular de Radio-Taxi, quien habló en nombre de sus pares.

“Nosotros aceptamos ese 15% de incremento que nos dieron esperando que nos apoyaran tanto el Ejecutivo como el Concejo Deliberante. Como pasó el tiempo y no tuvimos respuestas, fuimos la semana pasada a hablar con ediles del oficialismo y nos dijeron que pasaron un proyecto para que el Ejecutivo lo analice, en el que se propone cambiar la frecuencia del ITV, prolongando un poco los plazos, y que lo choferes que estuvieran libres pudieran trabajar en otro auto, cosas que venimos pidiendo hace mucho tiempo”, señaló.

“La autorización sería por 15 días para que puedan manejar otro móvil sin darle el alta, para que no se quede parado el auto que está sin chofer ni el chofer que está sin auto. Si el Ejecutivo lo avala, esos dos cambios se pondrían en práctica y nos ayudaría en la parte económica, pero tienen que tener en cuenta que nuestro desfasaje es del 24%, y entiendo que ese porcentaje no se lo vamos a trasladar a la gente, porque está en la misma situación. Pedimos el 22%, nos dieron un 15% y lo aceptamos esperando que nos ayudaran en algo y hasta ahora no lo han hecho, no hemos logrado que nos hagan un descuento en ningún impuesto”, remarcó Pedano.

“Sí nos va a venir bien la reducción de veces que se hace el ITV y que el chofer de un auto pueda manejar otro móvil por unos días sin tener que darle de alta para ese vehículo, pero estamos esperando una baja impositiva porque eso nos ayudaría”, insistió.

“Desde un 24% a un 15% hay un porcentaje que no nos va a solucionar que nos aplacen el ITV, por eso estamos esperando ansiosamente una reducción en las cargas municipales”, añadió.

“He intentado hablar con la secretaria de Economía, Daniela Lucarelli, no pude, me atendió muy amablemente su secretaria, le dejé mi número de teléfono para que se comunicara en reiteradas oportunidades, la semana pasada cuatro veces como mínimo, y nada, nunca llamó ni me contestó los mensajes que le dejé”, afirmó Pedano.

“Nosotros por nuestra parte nos estamos juntando, estamos haciendo compras comunitarias para tener precios más baratos, pero hace mucho que le venimos pidiendo al municipio que nos baje los impuestos y todavía estamos esperando que nos apoyen en algo de lo que se habían comprometido hace un mes”, reiteró para finalizar.