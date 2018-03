Luana quiere festejar su cumple ayudando a las mascotas sin hogar

La viceintendenta de los niños pidió que en lugar de ropa y juguetes, los invitados traigan como obsequio alimento balanceado para perros, frazadas y antibióticos. Todo lo que logre reunirse será donado a la Asociación Protectora de Animales

Luana Peralta tiene 10 años y para celebrar hoy su cumpleaños no quiere que le regalen ropa o juguetes, no quiere nada de lo que habitualmente podría recibir una niña de su edad.

Lo que quiere Luana para este día tan especial es que los invitados a su fiesta lleven algún elemento que sirva para hacerles bien a todos los pequeños animales que no tienen hogar en Villa María.

Alimento balanceado, lavandina, perfumina, algodón, agua oxigenada, gasas, cefalexina, dexametasona, antiparasitario, jeringas y agujas califican como obsequio para la cumpleañera que desde el año pasado se desempeña como viceintendenta de los niños.

“Hace unos días yo estaba en mi habitación y de repente se me ocurrió esta idea, se la conté a mi mamá y a mi papá y ellos me apoyaron para llevarla adelante. No quiero regalos, solo ayudar a esas mascotas que tienen que estar en la Protectora de Animales porque no tienen un hogar”, manifestó la joven que cursa el sexto grado en el Instituto del Rosario.

Con la aprobación de los padres, Luana compartió su deseo con los compañeros de escuela y ellos tampoco la dejaron sola sino que sin dudarlo se prendieron en la original iniciativa.

“A los chicos les encantó, estuvieron felices de poder participar”, resumió la entrevistada por este matutino.

Cabe destacar que la impulsora de la propuesta es hija de Paola Checón y Jesús Peralta. Ante la consulta de este medio, dijeron sentirse orgullosos por el impulso solidario y se pusieron a disposición para darle forma al evento.

En este sentido, es importante precisar que el festejo del cumpleaños tendrá lugar en el predio que SMATA posee en el acceso sur de la ciudad a la altura del kilómetro 555 (donde antes se localizaba el Parador de los Camioneros), a partir de las 14.30 y hasta las 20.30.

Según aseguró Luana todas las donaciones que se reciban serán entregadas a la Asociación Protectora de Animales “Domingo F. Sarmiento”. “Necesitan mucha ayuda para tener bien a los perros que están ahí”, advirtió la reporteada.

Tras la idea inicial, la pequeña alumna de las Rosarinas, piensa extender el proyecto hacia otras instituciones educativas de la ciudad, intentando que lo que se le ocurrió también pueda tomar otros caminos involucrando a más personas.

“Mi proyecto se va a llamar ‘Por un perrito de la calle’ y lo voy a llevar a mi escuela y también al Concejo Deliberante. Mi sueño es que todos los perritos puedan estar bien”, resaltó la estudiante primaria.

Cabe agregar que respecto a lo que proyecta, la niña solidaria sostuvo que le gustaría que en todas las escuelas se incentive a los chicos para que protejan a los animales.

“Pienso que la gente debería darle cariño a los animales, ellos lo único que necesitan es amor. Creo que yo puedo darle una lección a la gente de Villa María porque yo amo a los animales”, subrayó la nena que cuida como oro a sus dos mascotas

“Lo que hago sale de mi corazón”, expresó para concluir.

Contra el frío

“Ahora va a venir el frío y todo los que se pueda reunir va a ser sumamente útil”, señaló la mamá de Luana.

“La Protectora hace de todo por los animalitos, los bañan, les dan alimentos, los curan si están enfermos. Colaborar es algo muy importante y necesario”, también consideró.

Por su parte desde la Protectora de Animales, ponderaron la actitud de Luana y consideraron que “sirve de ejemplo” para los demás niños de la comunidad local.

“Estamos muy agradecidos porque nos alegra que una niña de tan solo 11 años tome esta iniciativa”, sostuvieron los proteccionistas.

Esta acción de seguro servirá para que los chicos tomen conciencia del cuidado y hasta del maltrato que sufren muchas mascotas. Nos sentimos satisfechos”,acotaron.

Todos aquellos interesados en sumarse a la cruzada pueden hacer llegar sus donaciones a la sede de la Protectora calle Intendente Poretti 1151), o llamar por teléfono al (0353) 155083944.

Otro ejemplo de solidaridad

Como antecedente más cercano a la propuesta de Luana puede citarse, la acción concretada por Leandro Oberti.

Cabe destacar que semanas atrás, Oberti le pidió a los invitados a su cumpleaños que llevaran “un poco” de balanceado para las mascotas alojadas en el refugio.

Sus amigos respondieron en gran forma y de lo poco previsto pasó a una gran cantidad de alimento especial.

Lo aportado por el joven villamariense y sus allegados, completó el baúl del vehículo que usaron para trasladar los bolsones.

“¡Muchas gracias por tan hermosa iniciativa! Nos da una mano enorme y los perros están felices con la comida”, expresaron los responsables de la Protectora de Animales a través de las redes sociales, haciendo referencia a lo logrado por el autor de la propuesta benéfica.