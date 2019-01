Lucas Sebastián Juncos, clasificado al circuito 2019

GOLF – Tour Argentino de Profesionales

Una notable actuación le cupo al villamariense Lucas Sebastián Juncos en la clasificación del Tour Argentino de Profesionales que se llevó a cabo entre el miércoles y el viernes en la exigente cancha de Las Praderas de Luján, de par 72, alcanzando el tercer lugar entre 20 aspirantes para quedar habilitado a participar en los torneos rentados del TPGA 2019, cuya primera fecha será el Abierto del Sur del 11 al 17 de febrero en Mar del Plata.

El jugador desarrollado en el Villa María Golf Club, que en agosto va a cumplir 36 años, recorrió las tres rondas con scores de +2, +1 y cerró con uno bajo el par para totalizar 2 sobre el par final.

El ganador fue el bonaerense Agustín Bardas, bonaerense de 22 años, quien viene de jugar una temporada en Italia y el año pasado estuvo a un golpe del título en la misma selección. Segundo fue el aficionado Joaquín Aduriz con -4 y después de Juncos se ubicaron Sergio Rohlmain, Nicolás Quiñones y Bernardo Bide con +3.

En contacto con esta producción de El Diario, Juncos se manifestó “muy contento por el resultado y, sobre todo, porque pegué muy bien, muy recto, sin errar un solo fairway, preciso en los approach y sólo me faltó un poco más de eficiencia en los greens. Todo es, también, producto de un mayor respaldo operativo que antes era valioso, sí, por la ayuda de mucha gente a la que le estaré siempre agradecido, pero ahora tengo un plus que me dan las actuaciones en torneos rentados y el desarrollo empresarial que vengo llevando a cabo con mayor independencia”.

Circuito de verano

El sábado se cumplió en la cancha villanovense la segunda fecha del circuito de verano por el ranking Larose con 82 participantes y sus resultados serán cargados por la administración del VMGC a mitad de semana. El sábado próximo será la tercera fecha del tour estival.